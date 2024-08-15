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Ziraat Bankası, İNG, TEB, DenizBank, HSBC, QNB ve Garanti BBVA'ta borçlar mefta oluyor! Bu bankalara borcu olanlara büyük kıyak

Borç yapılandırma kredisi, finansal hayatınızı sadeleştirmenin etkili bir yolu olarak öne çıkıyor. Bu kredi türü, farklı finans kuruluşlarına olan borçlarınızı tek bir kredi altında birleştirerek, ödeme süreçlerinizi daha yönetilebilir hale getirir. Kredi kartı borçları ve tüketici kredileri gibi birden fazla borcu olanlar için ideal bir çözüm sunan borç yapılandırma kredisi, aylık ödeme yükünüzü de önemli ölçüde azaltır. Detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 09:20 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 09:20
Ziraat Bankası, İNG, TEB, DenizBank, HSBC, QNB ve Garanti BBVA’ta borçlar mefta oluyor! Bu bankalara borcu olanlara büyük kıyak

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Borç yapılandırma kredisi, birden fazla borcu olan kişilerin finansal yüklerini hafifletmek için sunduğu kolaylıklarla dikkat çekiyor. Bu kredi, çeşitli borçlarınızı tek bir çatı altında toplamanıza olanak tanır ve ödeme süreçlerinizi daha sade hale getirir. Aynı zamanda aylık ödeme miktarınızı düşürerek, finansal hayatınızı daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Borç yapılandırma kredisi hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde...

Borç yapılandırma kredisi, birden fazla bankaya olan borçları tek bir kredi altında toplayarak, borçlarınızı daha düzenli ve planlı bir şekilde ödemenize imkan tanır. Özellikle birden fazla kredi kartı borcu veya tüketici kredisi olan bireyler için bu yöntem oldukça etkilidir. Mevcut borçlarınızı bu krediyle tek bir bankada toplayarak, daha düşük faiz oranlarından ve daha uzun vade seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Bu da ödeme yükünüzü hafifletir ve finansal stresinizi azaltır.

Borç Yapılandırma Süreci Nasıl İşler?

Borç yapılandırma kredisi, öncelikle mevcut borçlarınızın hesaplanmasıyla başlar. Kredi kartı borçlarınız veya tüketici kredileriniz gibi çeşitli borçlar, yapılandırma sürecine dahil edilir. Bu aşamada, bankalar size özel ödeme planları sunar ve faiz oranları yeniden değerlendirilir. Ödeme planı belirlendikten sonra, bu plana sadık kalmak ve düzenli ödemeler yapmak büyük önem taşır. Aksi takdirde, yapılandırılan borçların yeniden sorun haline gelmesi kaçınılmaz olabilir.

Borç yapılandırma kredisi, yalnızca borçlarınızı birleştirmekle kalmaz, aynı zamanda daha düşük faiz oranları ve uzun vadeler sunarak, aylık ödeme miktarınızı azaltır. Örneğin, birden fazla kredi kartı borcunuz varsa, bu borçları tek bir kredi altında toplayarak, hem faiz oranlarından hem de vade süresinden avantaj sağlayabilirsiniz. Ayrıca, bu kredi sayesinde ödeme takvimleriniz de daha düzenli hale gelir, bu da finansal yönetiminizi kolaylaştırır.

Türkiye'deki Bankaların Borç Yapılandırma Kredisi Seçenekleri

100.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

Türkiye'deki bankalar, borç yapılandırma kredisi için çeşitli avantajlı seçenekler sunmaktadır. Bu bankalar arasında Enpara.com, QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA ve daha birçok finans kurumu bulunmaktadır. Her banka, farklı faiz oranları ve vade seçenekleri sunarak, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmektedir.

Enpara.com Borç Yapılandırma Kredisi

Enpara.com, ihtiyaç kredisi kapsamında %4,84 faiz oranıyla borç yapılandırma kredisi sunmaktadır. Bu kredi ile aylık taksitler 12.119,38 TL olup, toplam ödeme tutarı 145.432,56 TL olarak hesaplanmaktadır.

QNB Finansbank Borç Yapılandırma Kredisi

QNB Finansbank, yeni müşterilere özel sunduğu %4,59 faiz oranıyla dikkat çekmektedir. Aylık taksitler 11.906,13 TL olup, toplam ödeme tutarı 143.448,56 TL olarak belirlenmiştir.

Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

Akbank, 3 ay ertelemeli kredi fırsatıyla borç yapılandırma kredisi sunmaktadır. Faiz oranı %4,62 olan bu kredi, aylık taksitler 11.931,63 TL ve toplam ödeme tutarı 143.754,56 TL olarak hesaplanmaktadır.

Garanti BBVA Yaz Kredisi

Garanti BBVA, yaz kredisi adı altında %4,34 faiz oranıyla borç yapılandırma kredisi sağlamaktadır. Bu kredi, aylık 11.694,72 TL taksitler ve 140.911,64 TL toplam ödeme tutarı ile avantajlı bir seçenek sunar.

TEB - Türk Ekonomi Bankası Borç Yapılandırma Kredisi

Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 11.285,72 TL
Toplam Ödeme: 136.003,64 TL

ING Borç Yapılandırma Kredisi

Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 11.526,91 TL
Toplam Ödeme: 138.822,92 TL

Ziraat Bankası Borç Yapılandırma Kredisi

Faiz Oranı: %4,54
Aylık Taksit: 11.863,70 TL
Toplam Ödeme: 142.864,40 TL

DenizBank Borç Yapılandırma Kredisi

Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 12.162,25 TL
Toplam Ödeme: 146.522,00 TL

HSBC Borç Yapılandırma Kredisi

Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 12.682,28 TL
Toplam Ödeme: 152.762,36 TL

Borç Yapılandırma Kredisi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Borç yapılandırma kredisi alırken, dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, faiz oranları ve ödeme planıdır. Her bankanın sunduğu faiz oranları ve vade seçenekleri farklı olabilir. Bu nedenle, borçlarınızı yapılandırmadan önce, farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmak önemlidir. Ayrıca, yapılandırma sürecinde belirlenen ödeme planına sadık kalmak ve düzenli ödemeler yapmak, borçların yeniden birikmesini engeller.

Borç Yapılandırma Kredisi İle Yeni Bir Başlangıç

Borç yapılandırma kredisi, birden fazla borcu olan bireyler için finansal bir yeniden yapılanma fırsatı sunar. Bu kredi, borçlarınızı tek bir çatı altında toplamanıza ve daha düzenli bir ödeme planı oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, daha düşük faiz oranları ve uzun vadeler sunarak, finansal yükünüzü hafifletir. Bu sayede, borçlarınızı daha rahat bir şekilde ödeyebilir ve finansal olarak daha sağlam bir zemine oturabilirsiniz.

NOT: KREDİ FAİZ ORANLARI BANKALARIN İNTERNET SİTELERİNDEN ALINMIŞTIR

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