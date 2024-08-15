Ziraat Bankası, İNG, TEB, DenizBank, HSBC, QNB ve Garanti BBVA’ta borçlar mefta oluyor! Bu bankalara borcu olanlara büyük kıyak

Borç yapılandırma kredisi , yalnızca borçlarınızı birleştirmekle kalmaz, aynı zamanda daha düşük faiz oranları ve uzun vadeler sunarak, aylık ödeme miktarınızı azaltır. Örneğin, birden fazla kredi kartı borcunuz varsa, bu borçları tek bir kredi altında toplayarak, hem faiz oranlarından hem de vade süresinden avantaj sağlayabilirsiniz. Ayrıca, bu kredi sayesinde ödeme takvimleriniz de daha düzenli hale gelir, bu da finansal yönetiminizi kolaylaştırır.

Türkiye'deki Bankaların Borç Yapılandırma Kredisi Seçenekleri

100.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

Türkiye'deki bankalar, borç yapılandırma kredisi için çeşitli avantajlı seçenekler sunmaktadır. Bu bankalar arasında Enpara.com, QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA ve daha birçok finans kurumu bulunmaktadır. Her banka, farklı faiz oranları ve vade seçenekleri sunarak, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmektedir.

Enpara.com Borç Yapılandırma Kredisi

Enpara.com, ihtiyaç kredisi kapsamında %4,84 faiz oranıyla borç yapılandırma kredisi sunmaktadır. Bu kredi ile aylık taksitler 12.119,38 TL olup, toplam ödeme tutarı 145.432,56 TL olarak hesaplanmaktadır.