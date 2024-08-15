Malatya kayısısından ülke ekonomisine 400 milyon dolar gelir! 115 ülkeye 66 bin 832 ton ihracat

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya 'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyada damakları tatlandırdı.

Malatya kayısısından 400 milyon dolar ihracat geliri 115 ÜLKEYE İHRACAT 400 MİLYON DOLAR GELİR Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, geçen sezon 115 ülkeye Malatya kayısı sı satılarak 398 milyon 809 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya kayısısından 400 milyon dolar ihracat geliri



EN ÇOK ABD'YE GİTTİ



Geçen sezon en çok ihracat 10 bin 960 tonla ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi 5 bin 879 tonla Fransa, 4 bin 626 tonla Almanya, 3 bin 606 tonla Avustralya, 3 bin 544 tonla Birleşik Krallık izledi.





