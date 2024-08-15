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Malatya kayısısından ülke ekonomisine 400 milyon dolar gelir! 115 ülkeye 66 bin 832 ton ihracat

Malatya'dan geçen sezon 115 ülkeye 66 bin 832 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 398 milyon 809 bin dolar kazandırıldı. En çok ihracat ise ABD'ye yapıldı. ABD'yi Fransa ve Almanya takip etti.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 13:34 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 13:36
Malatya kayısısından ülke ekonomisine 400 milyon dolar gelir! 115 ülkeye 66 bin 832 ton ihracat

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Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyada damakları tatlandırdı.

Avrupa Birliği nezdinde tescilli ürünlerden Malatya kayısısının 1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan geçen sezon rakamları açıklandı.

Malatya kayısısından 400 milyon dolar ihracat geliriMalatya kayısısından 400 milyon dolar ihracat geliri

115 ÜLKEYE İHRACAT 400 MİLYON DOLAR GELİR

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, geçen sezon 115 ülkeye Malatya kayısısı satılarak 398 milyon 809 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya kayısısından 400 milyon dolar ihracat geliriMalatya kayısısından 400 milyon dolar ihracat geliri

EN ÇOK ABD'YE GİTTİ

Geçen sezon en çok ihracat 10 bin 960 tonla ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi 5 bin 879 tonla Fransa, 4 bin 626 tonla Almanya, 3 bin 606 tonla Avustralya, 3 bin 544 tonla Birleşik Krallık izledi.


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