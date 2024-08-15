PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Uçuş bilgileri Vestel’den

Vestel, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı yolcunun uğrak noktası olan dünyanın önde gelen havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nda yer alan uçuş bilgilendirme ekranlarını yenileyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Uçuş bilgileri Vestel’den

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Vestel, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı yolcunun uğrak noktası olan dünyanın önde gelen havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nda yer alan uçuş bilgilendirme ekranlarını yenileyecek. Ekran renovasyonu kapsamında Vestel, gelecek üç yıl içerisinde havalimanında kullanılan üç bin 357 adet uçuş bilgilendirme ekranını yenileriyle değiştirecek. Eski ekranlar Vestel'in 'Digital Signage' grubu içerisinde yer alan 'Prime+' serisine ait 55 inçlik ekranlarla değiştirilecek. Vestel CEO'su Ergün Güler "Vestel, elektronik sektöründe yıllardır edindiği yazılım, donanım ve tasarım yetkinliğini havacılık alanında da başarıyla kullanıyor. Bilgi ve tecrübemizi, önümüzdeki dönemlerde de sektörümüz ve ülkemiz için kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den küresel enerji yatırımları: 4 ülkede petrol ve doğal gaz aranacak! Anlaşmalar tamam
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı kabul etti! Batı’ya tepki İslam dünyasına çağrı: İsrail’e baskılar artsın diye çalışacağız
Türk Telekom
Yeni emekliye en az 12.500 TL! Nasıl öğreniliyor? Kimler yararlanacak?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den F-16, Eurofighter ve Çelik Kubbe mesajı! ABD ve Talabani’ye PKK tepkisi: Amacımız kilidi kapatmak
Başkan Erdoğan’dan Guterres’in ’Afrika’ çıkışına destek! Dünya 5’ten büyüktür vurgusu: BMGK’nın yapısı kökten değişmeli
UEFA Süper Kupa’da şampiyon Real Madrid! Mbappe siftah yaptı... Arda Güler 4. kupasını kaldırdı
GÜRZ-7’den kırmızı listeye çizik! PKK’lı Bervar kod Seyran Çomak etkisiz hale getirildi: 29 şehidin kanı yerde kalmadı
CANLI TAKİP | İran İsrail’e saldıracak mı? Biden ateşkes olursa misilleme gelmeyecek dedi! Katar’da kritik görüşme: Hamas masada yok mu?
Dünyada maymun çiçeği alarmı! DSÖ Uluslarası acil durum ilan etti: Ölü sayısı geçen yılın toplamını aştı
AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Türkiye’ye çağ atlattık | Muhalefeti de dönüştürmeyi başardık
Trump’ın ’sus payı’ davasında yargıç kararı: Çekilmeyi gerektirecek bir durum yok! | Kızı Biden ve Harris’e çalışıyor
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake MİT’e övgü yağdırdı: Türkiye’den başkası yapamaz
Kamala Harris’in kampanya ekibinden büyük skandal! Google ile iş birliği ortaya çıktı: Haberlere müdahale ediyorlar
AK Parti’ye kimler katıldı? Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: 2 milletvekili 13 belediye başkanı | İşte o isimler
SON DAKİKA