Uçuş bilgileri Vestel’den

Vestel, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı yolcunun uğrak noktası olan dünyanın önde gelen havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nda yer alan uçuş bilgilendirme ekranlarını yenileyecek. Ekran renovasyonu kapsamında Vestel, gelecek üç yıl içerisinde havalimanında kullanılan üç bin 357 adet uçuş bilgilendirme ekranını yenileriyle değiştirecek. Eski ekranlar Vestel'in 'Digital Signage' grubu içerisinde yer alan 'Prime+' serisine ait 55 inçlik ekranlarla değiştirilecek. Vestel CEO'su Ergün Güler "Vestel, elektronik sektöründe yıllardır edindiği yazılım, donanım ve tasarım yetkinliğini havacılık alanında da başarıyla kullanıyor. Bilgi ve tecrübemizi, önümüzdeki dönemlerde de sektörümüz ve ülkemiz için kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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