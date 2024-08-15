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TÜİK açıkladı: İstanbullu kaçıyor

TÜİK Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişinin iller arasında göç ettiğini açıkladı. İstanbul hem en çok göç veren hem de en çok göç alan şehir oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
TÜİK açıkladı: İstanbullu kaçıyor

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TÜİK Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişinin iller arasında göç ettiğini açıkladı. İstanbul hem en çok göç veren hem de en çok göç alan şehir oldu. Megakentten ayrılanların en önemli göç nedeni daha iyi konut ve yaşam şartı arayışı olarak ön plana çıktı. İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u Ankara ve İzmir izledi. Öte yandan İstanbul 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il olurken, onu 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti.

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