Yetki vermeden ev satışı yok

Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv ve emlak sektöründeki fahiş fiyatı önlemek üzere hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 2'nci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması yakın zamanda devreye alınacak.

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, yetki doğrulama uygulaması hakkında 15 Eylül 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında vatandaşlara bilgilendirme ve emlakçılara uyarı yapılacağını belirterek, "1 Ocak'tan itibaren yetkisi olmadan kimse ilan giremeyecek, ev sahibine yetki belgesi numaramızı vereceğiz ve bizi e devlet üzerinden yetkilendirecek" şeklinde konuştu.