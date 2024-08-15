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Emeklilik sistemine neşter

Emeklilerin maaş hesaplama sistemi ve prim gün sayılarının yeniden düzenleneceği yasal çalışma hazırlıkları başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Emeklilik sistemine neşter

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni dönemde emeklilerin özlük haklarını artıracak bir sistem düzenleneceğini söyledi Emeklilik sistemi ile ilgili yeni dönemde yasal düzenlemeler bekleniyor. Hem aylık bağlama sistemi hem de emeklilik şartları yeniden ele alınacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, soruları cevaplarken şu bilgileri verdi:

"Şu anda mevcut çalışan sayımız 27,5 milyon civarında gelişmiş ülkelerin emeklilik sistemine baktığımızda sıkıntılı bir oran. 1,5 çalışana 1 emekli gibi bir durum söz konusu. Ödeme gün sayısı, prim, yaşla birlikte hakkaniyetli bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım. Onların maaş özlük haklarını artıracak bir sistemi düzenleyerek hayata geçirmemiz gerekiyor. OVP'de birinci amacımız enflasyon. Bu konuda mücadelemizi çok iyi sürdürmemiz lazım. Ağustos ayınca açıklanan enflasyon rakamları en az 10 puan daha düşecektir. Emeklilere bütçe imkanlarımız ne kadar imkan veriyorsa... 2025 bütçemizi Ekim ayında sunacağız. Depremi yaşayan 11 ilin kaynakları azalmaya devam edecek. Biz de emeklilerimize ve çalışanlarımıza daha iyi imkanlar sunacağız. Hemen Ekim ayı içinde düzenlemeyi hayata geçirme durumu yoktur. Bizim kararlı duruşumuz var. Biz her yönde sabit gelirlilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz."

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