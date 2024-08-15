PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Quick sigorta iştiraki QPAY faaliyete geçti

Merkez Bankası, QPAY Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'nin faaliyetine izin verdi ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, QPAY faaliyete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Quick sigorta iştiraki QPAY faaliyete geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Merkez Bankası, QPAY Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'nin faaliyetine izin verdi ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, QPAY faaliyete geçti. Quick Sigorta iştiraki olan ve Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında kurulan QPAY; elektronik para ihracı hizmetini de sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Faaliyet izni kapsamında QPAY; ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkân veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemlerin yanı sıra, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini, ödeme aracının ihraç veya kabulünü ve para havalesi yapılmasını sağlayacak, fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmet verecek.

'ÖDEME PLATFORMU OLACAK'
Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, QPAY'in kuruluşu ile ilgili yaptığı açıklamada, QPAY'in, kullanıcısına maksimum fayda sağlamaya yönelik alt yapı ve hizmetleri, e-para ve diğer finans hizmetleri ile birleştiren bir elektronik cüzdan ve ödeme platformu olacağını söyledi. Yapay zekâya dayalı skorlama, dinamik kampanya yönetimi ve alternatif, kolaylaştırılmış ödeme yöntemleri üzerine teknoloji ve inovatif yaklaşımlar geliştireceklerini belirten Uluçeçen, "QPAY, kendi ödeme altyapıları ve ekosistemini oluşturarak, Maher Holding bünyesindeki tüm hizmetlerin ve doğrudan kazanımların müşterilere sunulacağı bir platforma evrilecek" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den küresel enerji yatırımları: 4 ülkede petrol ve doğal gaz aranacak! Anlaşmalar tamam
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı kabul etti! Batı’ya tepki İslam dünyasına çağrı: İsrail’e baskılar artsın diye çalışacağız
Türk Telekom
Yeni emekliye en az 12.500 TL! Nasıl öğreniliyor? Kimler yararlanacak?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den F-16, Eurofighter ve Çelik Kubbe mesajı! ABD ve Talabani’ye PKK tepkisi: Amacımız kilidi kapatmak
Başkan Erdoğan’dan Guterres’in ’Afrika’ çıkışına destek! Dünya 5’ten büyüktür vurgusu: BMGK’nın yapısı kökten değişmeli
UEFA Süper Kupa’da şampiyon Real Madrid! Mbappe siftah yaptı... Arda Güler 4. kupasını kaldırdı
GÜRZ-7’den kırmızı listeye çizik! PKK’lı Bervar kod Seyran Çomak etkisiz hale getirildi: 29 şehidin kanı yerde kalmadı
CANLI TAKİP | İran İsrail’e saldıracak mı? Biden ateşkes olursa misilleme gelmeyecek dedi! Katar’da kritik görüşme: Hamas masada yok mu?
Dünyada maymun çiçeği alarmı! DSÖ Uluslarası acil durum ilan etti: Ölü sayısı geçen yılın toplamını aştı
AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Türkiye’ye çağ atlattık | Muhalefeti de dönüştürmeyi başardık
Trump’ın ’sus payı’ davasında yargıç kararı: Çekilmeyi gerektirecek bir durum yok! | Kızı Biden ve Harris’e çalışıyor
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake MİT’e övgü yağdırdı: Türkiye’den başkası yapamaz
Kamala Harris’in kampanya ekibinden büyük skandal! Google ile iş birliği ortaya çıktı: Haberlere müdahale ediyorlar
AK Parti’ye kimler katıldı? Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: 2 milletvekili 13 belediye başkanı | İşte o isimler
SON DAKİKA