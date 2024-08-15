Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hedeflenen rakamı açıkladı! LNG kapasitesi 8 yılda 5 kat arttı

8 YILDA 5 KAT ARTTI

Türkiye'nin bugün itibarıyla LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) alma kapasitesini 8 yılda 5 kat artırdığını söyleyen Bakan Bayraktar, "2016'da 30 milyon metreküp olan günlük LNG alma kapasitemizi bugün yaklaşık 160 milyon metreküp seviyesine taşıdık. Bu sayede Türkiye ihtiyacı olan gazın yarısını rahatlıkla sıvılaştırılmış doğal gaz ile tedarik edebilecek altyapıya sahip oldu. Bunların yanı sıra uzun vadeli projeler ve gaz anlaşmaları ile dengeli bir tedarik portföyü konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. En son 2 hafta önce Türkmenistan'daydık. Türkmen gazının, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak proje ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan ile stratejik bir çerçeve anlaşma imza ettik. Bu kapsamda BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırdık. ABD ziyaretimiz kapsamında yaptığımız görüşmeler neticesinde 2 ayrı şirket ile 10 yıl süreyle LNG alımı konusunda anlaşmaya vardık. Yine Cezayir ile olan LNG anlaşmamızı 2027 sonuna kadar uzatma kararı aldık" dedi.

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