%42.95 + 1.2 zam hesabı yapıldı! 30.925 TL yeni maaş listesi! 12.500, 13.000 TL alanlar...

🎯 Özetle: Bu yılki emekli zam oranları 2024 yılı güncelleme katsayısından fazla olacağı için, yılbaşından önce başvuru yapanlar daha yüksek maaş alabilecek. 💸 Emeklilik için şartları sağlayanların Ocak ayını beklemeden başvurması avantajlı olacak.

💡 Önemli: Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2024 yılı enflasyon tahmini %42.95 çıktı. 2024 büyüme tahmini ise %4. Yani güncelleme katsayısı Merkez Bankası'nın tahminine göre 1,3920 (%38 + 1.2), Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminine göre 1,4415 (%42.95 + 1.2) olacak. 📈

MAAŞ HESAPLAMASI

e-Devlet'ten bugün emekli olursanız ne kadar aylık alabileceğinizi görebilirsiniz. Örneğin, Ocak 2023 itibariyle aylığı 10 bin lira olarak hesaplanan biri, bu yıl emeklilik dilekçesi verdiği takdirde, 10 bin liralık tutar önce 2023 yılı güncelleme katsayısı olan 1,6612 ile çarpılacak. 🔢

Bu şekilde 16 bin 612 lira çıkan aylığa önce Ocak'taki %49.25'lik, sonra da Temmuz'daki %24.73'lük zam oranları yansıtılacak. Böylece 30 bin 925 lira aylık tutarı ortaya çıkacak. 💰

Bu kişi Ocak 2025'te dilekçe verirse, 2023 güncelleme katsayısıyla 16 bin 612 lira çıkan tutara, %86.16'lık emekli artışı yerine enflasyon ve büyüme tahminlerine göre 1,3920 ya da 1,4415 katsayısı eklenecek. 📅

Sonuç olarak, bağlanacak emekli aylığı 23 bin 124 ya da 23 bin 946 lira seviyesinde olacak. %29-34 arasında bir aylık farkı ortaya çıkacak. 🔍