15 gününüz kaldı giden 8.000 TL alacak! 10.000 TL - 14.999 TL ve üstü emekli aylığı alanlar dikkat!

Bankalar arasındaki bu rekabet, emeklilere daha iyi şartlar sunulmasını sağlıyor. Bu nedenle emeklilerin, promosyon tekliflerini dikkatlice değerlendirip, kendi ihtiyaçlarına en uygun bankayı seçmeleri önem arz ediyor. Bankaların sunduğu promosyonlar, emekliler için ek gelir kaynağı olmanın ötesinde, uzun vadede daha konforlu bir bankacılık deneyimi sunma potansiyeli taşıyor.

Promosyon, emekli maaşlarını belirli bir süre boyunca (genellikle 3 yıl) aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere, bankalar tarafından ödenen bir tür teşvik ödemesidir. Bu ödemeler, emeklilerin maaşlarını çeken bankalar arasında bir rekabet unsuru olup, bankalar emeklileri müşteri olarak kazanmak amacıyla farklı miktarlarda promosyonlar sunarlar.

Promosyonlardan SGK emeklileri (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) faydalanabilir. Bu kampanyalar, mevcut emekliler ve yeni emekli olanlar için geçerlidir. Promosyon almak isteyen emeklilerin, maaşlarını alacakları bankaya başvurarak bir taahhütname imzalamaları gerekmektedir.