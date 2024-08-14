PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Lüksün zirvesi fişe taktı: Ultra lüks otomobil markaları da elektrikliye döndü

On milyonlarca lira fiyatlarıyla dikkat çeken ultra lüks otomobil markaları da elektrikliye döndü. En çok sevilen modellerde dönüştürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024
Lüksün zirvesi fişe taktı: Ultra lüks otomobil markaları da elektrikliye döndü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Otomotiv dünyasında elektrik dönüşümü alt segmentlerde olduğu gibi daha lüks modellerde de hızla etkisini gösteriyor. Dünya devi markalar en üst seviye donanıma sahip amiral gemisi modellerini dönüştürürken, yeni modeller de üretiliyor. Milyonlarca liralık fiyatlarıyla dikkat çeken markalar elektrikli modellerini bir bir tanıtmaya başladı.

ROLLS-ROYCE SPECTRE: Rolls- Royce logolu ilk elektrikli model olan Spectre'nin ilk teslimatlarının yıl sonunda başlaması bekleniyor. Marka, "ultra lüks elektrikli süper coupe" tanımlandığı modelinin segmentinde tek olduğunu belirtiyor.

JAGUAR I-PACE: İngiliz otomobil üreticisi Jaguar'ın SUV segmentindeki elektrikli modeli I-Pace 470 kilometreye kadar menzil sunuyor. Aracın 394 beygir gücündeki çift elektrik motoru, 4,5 saniyede 0"dan 100 km/sa hıza ulaşmasını sağlıyor.

LUCİD AİR: Dış tasarımı kadar iç mekanında kullanılan malzeme kalitesiyle öne çıkıyor. Lucid Air'in bir başka iddialı olduğu konu ise menzil ve şarj süreleri. Modelin giriş seviyesi 480 beygirlik Pure versiyonu 660 kilometre menzil sunuyor.

LOTUS ELETRE: İngiliz markanın geliştirdiği lüks segment elektrikli SUV. Eletre, 600 kilometre menzil sunuyor ve 400 kilometrelik menzil için 20 dakikalık şarj süresi yetiyor.

PORSCHE TAYCAN: Porsche'nin tamamen elektrikli ilk modeli olan araç 0'dan 100 km/sa hıza 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Taycan Turbo S''in iç mekanında kullanılan ekranlar da teknolojinin en son modellerinden oluşuyor.

AUDİ e-tron GT: Audi e-tron GT markanın performans odaklı elektriklisi. Aracın bünyesinde 93.4 kWh'lık bir batarya ve 800 volt'luk bir elektrik altyapısı söz konusu. 470 beygir güç sunan araç 640 Nm tork üretiyor. 487 kilometre menzil sunan araç 0'dan 100'e hızlanmasını 4.1 saniyede tamamlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye’de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor
ABD’den soykırıma destek: İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi!
CANLI TAKİP | İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Tahran’dan ’misilleme gecikebilir’ mesajı! Pentagon duyurdu: ABD olası İran saldırısına hazır
Promosyon parası 20 bin lirayı geçti: Temmuz artışı sonrası bankalar devreye girdi! Şartlara dikkat edin
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferini açıkladı
Cuma günü özel olarak gündeme gelecek! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman’dan oyun platformlarına net uyarı: Gereğini yaparız
Eskişehir’de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim tutuklandı! YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurdu
Kanarya Şampiyonlar Ligi’nden elendi! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile 1-1 berabere kaldı
Tarihi hüsran | Paris 2024 Olimpiyatı’ndan sadece 1628 dolarla döndük! 73 bin nüfuslu Dominika üstümüzde yer aldı
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Ankara’da barış diplomasisi: Bakan Fidan 3. tur görüşmeler için tarih verdi
Soykırımcı Itamar Ben Gvir’in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye’den peş peşe çok sert tepkiler: Lanetliyoruz
PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail’in sözcüsü oldu! MİT’e ’Haniye’ iftirası MOSSAD’a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv’den mi?
Güney Kafkasya’da gizli tatbikat! ABD birliği radarda yakalandı: Bakü’de derin şüphe
Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası
Siber casusluk operasyonunda detaylar ortaya çıktı! 3 farklı Telegram kanalından kişisel verileri satışa çıkardılar
SON DAKİKA