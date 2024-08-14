Lüksün zirvesi fişe taktı: Ultra lüks otomobil markaları da elektrikliye döndü

Otomotiv dünyasında elektrik dönüşümü alt segmentlerde olduğu gibi daha lüks modellerde de hızla etkisini gösteriyor. Dünya devi markalar en üst seviye donanıma sahip amiral gemisi modellerini dönüştürürken, yeni modeller de üretiliyor. Milyonlarca liralık fiyatlarıyla dikkat çeken markalar elektrikli modellerini bir bir tanıtmaya başladı.

ROLLS-ROYCE SPECTRE: Rolls- Royce logolu ilk elektrikli model olan Spectre'nin ilk teslimatlarının yıl sonunda başlaması bekleniyor. Marka, "ultra lüks elektrikli süper coupe" tanımlandığı modelinin segmentinde tek olduğunu belirtiyor.

JAGUAR I-PACE: İngiliz otomobil üreticisi Jaguar'ın SUV segmentindeki elektrikli modeli I-Pace 470 kilometreye kadar menzil sunuyor. Aracın 394 beygir gücündeki çift elektrik motoru, 4,5 saniyede 0"dan 100 km/sa hıza ulaşmasını sağlıyor.

LUCİD AİR: Dış tasarımı kadar iç mekanında kullanılan malzeme kalitesiyle öne çıkıyor. Lucid Air'in bir başka iddialı olduğu konu ise menzil ve şarj süreleri. Modelin giriş seviyesi 480 beygirlik Pure versiyonu 660 kilometre menzil sunuyor.



LOTUS ELETRE: İngiliz markanın geliştirdiği lüks segment elektrikli SUV. Eletre, 600 kilometre menzil sunuyor ve 400 kilometrelik menzil için 20 dakikalık şarj süresi yetiyor.



PORSCHE TAYCAN: Porsche'nin tamamen elektrikli ilk modeli olan araç 0'dan 100 km/sa hıza 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Taycan Turbo S''in iç mekanında kullanılan ekranlar da teknolojinin en son modellerinden oluşuyor.



AUDİ e-tron GT: Audi e-tron GT markanın performans odaklı elektriklisi. Aracın bünyesinde 93.4 kWh'lık bir batarya ve 800 volt'luk bir elektrik altyapısı söz konusu. 470 beygir güç sunan araç 640 Nm tork üretiyor. 487 kilometre menzil sunan araç 0'dan 100'e hızlanmasını 4.1 saniyede tamamlıyor.