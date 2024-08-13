Türkiye’ye yabancı yatırımcı akını! İlk 6 ayda 4 milyar 692 milyon dolar yatırım! Cevdet Yılmaz’dan flaş açıklama: Yeni müjdeler bekliyoruz

EN FAZLA YATIRIM TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET VE FİNANSAL FAALİYETTE GERÇEKLEŞTİ 2024'ün ilk altı ayında, toplam yatırım sermayesi girişleri 2 milyar 846 milyon dolar olurken 664 milyon dolarlık yatırım girişi ile "Toptan ve Perakende Ticaret" yüzde 23'lük pay aldı. Finans faaliyetleri, aynı dönem içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 12'sini çekti. Sektörde gerçekleşen 346 milyon dolarlık yatırımın 274 milyon dolarlık kısmı bankacılık ve sigortacılık haricinde kalan diğer finansal hizmet faaliyetleri ile ilişkili olarak kaydedildi.

En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 11'lik pay ile "ulaştırma ve depolama", yüzde 9'luk pay ile "bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ve yüzde 6'lık pay ile "madencilik ve taş ocakçılığı" oldu. Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç ve Birleşik Krallık, Türkiye'nin ilk altı ayda en çok yatırım sermayesi çektiği ülkeler olarak kayıtlara geçti.

2002-2023 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 59'unu gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, söz konusu dönemde yüzde 51'lik paya sahip oldu. 2002-2023 döneminin ikinci en büyük yatırımcısı olan AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri ise yılın aynı döneminde yüzde 21'lik pay aldı.

2024'ün ilk altı ayında ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 20 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 13 ile ABD, yüzde 10 ile Almanya, yüzde 9 ile İrlanda, yüzde 8 ile Norveç ve Birleşik Krallık takip etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "MÜJDELER BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yabancı yatırımcılar hakkında "Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'ye yabancı yatırımcı akını!

Son dönemde başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri ve HİT-30 programları olmak üzere önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Yılmaz, "Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de birer birer gelmesini bekliyoruz. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza davet ettik. Toplantıda, çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız. En üst düzeyde gerçekleşecek bu görüşmelerde, dünya çapındaki yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.