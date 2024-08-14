Halkbank’tan KOBİ’lere destek

Halkbank, 86. yılının ilk yarısına dair finansal sonuçlarını açıkladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, değer odaklı finansman modelleriyle müşteri portföyünü büyütmeye devam eden Halkbank'ın, 2024'ün ilk yarısında 1,2 trilyon TL'ye ulaşan ticari nitelikli kredilerinin yüzde 55'ini KOBİ'lere tahsis ettiğini belirtti.

Banka 2024 yılının ilk yarısında, aktif büyüklüğünü yüzde 18,9 artırarak 2,6 trilyon TL'ye yükseltirken, nakdi kredilerini ise yüzde 7,6 artırarak 1,4 trilyon TL'ye ulaştırdı. Halkbank'ın 2024 yılının ilk yarısında toplam kredileri yüzde 11 oranında artarak 2,1 trilyon TL'ye ulaştı.