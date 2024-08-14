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İkinci emeklilikte son adım

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili çalışmalar Orta Vadeli Program’a girdi. Bu yıl BES üzerinden çalışanlara ikinci emeklilik ve ikinci maaş geliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024
İkinci emeklilikte son adım

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Türkiye'de emeklilik sistemine katkı yapacak ve çalışanların emeklilik hayatlarını kolaylaştıracak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) bu yıl devreye giriyor. Sistem ilk kez 2019'da dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından gündeme getirilmişti.

Albayrak, 'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' programında tamamlayıcı emeklilik sistemini devreye almak için çalışma başlattıklarını duyurmuştu. Berat Albayrak'ın çalışmalarını başlattığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2023 yılında açıklanan Orta Vadeli Program'a da (OVP) girdi. Programda sistemin devreye alınacağı dönem olarak da 2024 yılının son çeyreği işaret edildi. Dünyada çeşitli yöntemlerle uygulanan tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışanların emekli olduklarında gelirlerinin düşmemesi ve yaşam standartlarının değişmemesini amaçlıyor. Bu sayede emeklilik döneminde kamudan sağlanan gelirin dışında bir maaş daha elde ediliyor.

İKİ MAAŞ İMKANI
Emeklilik sistemi olduğu için tamamlayıcı emekliliğe giren, belirli şart ve koşulları sağlayana kadar sistemde kalıp, emekliliği için biriktirecek. Çalışan sosyal güvenlik sisteminden emekli olduğunda tamamlayıcı emeklilik sisteminden de emekli olacak; hem SGK'dan emekli aylığı alacak hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminden aylık ya da isterse toplu para alacak.

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