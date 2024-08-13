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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yabancı yatırımcı ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda konuştu. Yılmaz, "Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimizdir. Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız güncellenmiş Orta Vadeli Program da bugün gündemimizde olacaktır" dedi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 14:41 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 14:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan yabancı yatırımcı ve enflasyon açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda konuştu.

Yılmaz, "Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimizdir. Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız güncellenmiş Orta Vadeli Program da bugün gündemimizde olacaktır" dedi.

Yılmaz "Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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