Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 407 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 549 milyon dolarlık fazla oluşurken, Türkiye 8 ay sonra cari fazla verdi.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 407 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 549 milyon dolarlık fazla oluşurken, Türkiye 8 ay sonra cari fazla verdi.
İşsizlik oranı ise haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu.
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN CARİ DENGE VE İŞSİZLİK ORANI AÇIKLAMASI!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Şimşek uygulanan ekonomi programındaki dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerin görüldüğünü belirtti.
Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz.
Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz.
TEK HANELİ İŞSİZLİK ÖNGÖRÜYORUZ
İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2'ye yükseldi ancak bu yıl OVP'den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz."