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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari denge ve işsizlik oranı açıklaması! Neden yükseldiğini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İşsizlik oranı ve cari denge verilerine ilişkin açıklama yaptı. Uygulanan ekonomi programındaki dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerin görüldüğünü belirten Şimşek, "Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 13:53 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 14:25
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten cari denge ve işsizlik oranı açıklaması! Neden yükseldiğini açıkladı

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Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 407 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 549 milyon dolarlık fazla oluşurken, Türkiye 8 ay sonra cari fazla verdi.

İşsizlik oranı ise haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN CARİ DENGE VE İŞSİZLİK ORANI AÇIKLAMASI!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek cari denge grafiğini paylaştıBakan Şimşek cari denge grafiğini paylaştı

Şimşek uygulanan ekonomi programındaki dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerin görüldüğünü belirtti.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz.

Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz.

Bakan Şimşek işsizlik oranı grafiğini paylaştıBakan Şimşek işsizlik oranı grafiğini paylaştı

TEK HANELİ İŞSİZLİK ÖNGÖRÜYORUZ
İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2'ye yükseldi ancak bu yıl OVP'den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz."

Türkiyenin cari işlemler hesabı 8 ay sonra fazla verdiTürkiyenin cari işlemler hesabı 8 ay sonra fazla verdi
Türkiye'nin cari işlemler hesabı 8 ay sonra fazla verdi

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