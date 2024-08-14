Emlak Katılım’dan 113 milyar lira

Emlak Katılım yılın ilk yarısı itibarıyla; aktif büyüklüğünü yüzde 59 artırarak 203.7 Milyar TL'ye, toplanan fonlarını da yüzde 60 artırarak 160.1 Milyar TL'ye yükseltti. Emlak Katılım'ın ülkemiz ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 113 Milyar TL olurken kullandırılan fon büyümesi %64 düzeyinde gerçekleşti.

Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, "Stratejik önceliğimiz olan sürdürülebilir büyüme vizyonuyla, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu başarımızı ve elde ettiğimiz kazanımları verimli kullanarak uzun vadeli hedeflerimize ulaşma noktasında kararlıyız" dedi.