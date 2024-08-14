Aracıya kızdı bedava dağıttı: 1.5 milyonluk ürüne 300 bin lira verdiler

Sebze meyve ürünlerinde tarlada çok düşük fiyatlar varken vatandaş marketlerde fahiş paralar vermek zorunda bırakılıyor. Tarladan markete yüzde 400'leri bulan fiyat farkıyla gelen ürünlerden aracılar kazanırken vatandaş ve üretici zarar ediyor. Aracı fırsatçılığından Manisa'daki üç üretici de nasibini aldı. 220 dönüm alana Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar tarafından ortaklaşa kavun ve karpuz ekildi. Yaklaşık1.5 milyon lira masraf eden üç ortak, hasat vakti gelince durumu alıcılara iletti. Alıcılar, 100 ila 300 bin lira arasında rakam verince üç ortak ürünlerini halka ücretsiz dağıtma kararı verdi. Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar tarlaya akın etti.

"TEKLİFLER AĞRIMIZA GİTTİ"

Ahmet Akbaş, "Kavun ve karpuzların bize maliyeti 1,5 milyon lira oldu. Alıcılar 100-200-300 bin gibi komik rakamlarla gelince bizde 1,5 milyona mal ettiğimiz bir ürünü talep ettikleri rakamlarla satmak ağırımıza gitti. Emek vererek yetiştirdiğimiz ürünü bu fiyata satmak yerine vatandaşımıza dağıtmak istedik" dedi. Tarlaya akın eden vatandaşlar alabildikleri kadar kavun karpuzu topladı.