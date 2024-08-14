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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında oranlar değişti! Eylülde kim ne kadar ödeyecek?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında Ağustos ayında değişikliğe gidilmemişti. Eylül ayında ise trafik sigortası oranları değişti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu eylül ayında yapılacak zam oranını yüzde 2 olarak açıkladı. Peki eylülde araç sahipleri ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 08:49 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 08:54
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında oranlar değişti! Eylülde kim ne kadar ödeyecek?

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Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren zorunlu trafik sigortası prim artış oranı belli oldu. Buna göre eylül ayında trafik sigortası yüzde 2 zamlanacak. Peki eylülde araç sahipleri ne kadar ödeme yapacak? Yaz ayları itibarıyla kaskoda indirim yapıldığı belirtiliyordu. Şu anda kaskoda kampanyalar sürüyor mu?

Konuyla ilgili merak edilenleri Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı açıkladı. Milliyet'te yer alan habere göre, Bağcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) eylül ayında yapılacak zam oranını yüzde 2 olarak açıkladı.

'AĞUSTOSTA ZAM OLMAMIŞTI'
Ağustos ayında bir artış yapılmamıştı. Temmuz ayındaki trafik sigortası primleri aynen ağustos ayında da geçerli olmuştu. Şimdi ağustostaki primler üzerinden yüzde 2 artış yapılacak.

'SİGORTA ŞİRKETLERİ ARA ZAM İSTİYOR'
SEDDK hasar endeksi, ticaret odası verileri, araç fiyat artışları, hasar maliyetlerine bakarak aylık artış oranını belirlediğini söylüyor. Sigorta şirketleri zarar ettiklerini belirterek ara düzenleme taleplerini dile getiriyor. Trafik sigortasında bir ara düzenleme yapılacaksa bunun yıl sonuna doğru netleşeceğini düşünüyorum. Bütün bir yıla bakıp, sigorta şirketlerinin verilerine bakıp yıl sonunda tekrar 2025 yılı Ocak ayında fazla bir artış yapılması mümkün olabilir. Bunun eylül, ekim ayında yapılmasını isteyen sigorta şirketleri de var.

ORTALAMA BİR ARAÇ NE ÖDÜYOR?
İstanbul'da bir kişi ilk kez araç aldıysa ve trafik poliçesi yaptırıyorsa ortalama bir hususi otomobil için yaklaşık 10-11 bin TL gibi bir sigorta bedeli çıkıyor diyebiliriz.

'İYİ SÜRÜCÜ 4 BİN 550 TL, KÖTÜ SÜRÜCÜ 30 BİN TL ÖDÜYOR'
İyi sürücü ile kötü sürücü arasında 7 kata varan fark söz konusu. İstanbul'da iyi sürücü yüzde 50 indirim alarak 4 bin 550 TL gibi bir para öderken, kötü sürücü yüzde 200 sürprim üzerinden 30 bin TL ödeme yapabiliyor.

Trafik sigortasına kim ne kadar ödeyecekTrafik sigortasına kim ne kadar ödeyecek

'UFAK, TEFEK HASARLARI BİLDİRMEYİN'
O yüzden aracı iyi kullanmak, ufak tefek hasarları bildirmemek, sürücülerin bazı hasarları cebinden yaptırmaları önemli oldu.

'KASKODA İNDİRİM, KAMPANYALAR UZATILDI'
Daha önce milliyet.com.tr'ye yaptığım değerlendirmelerimde kasko fiyatlarının haziran-ağustos aylarını cazip olduğunu bildirmiştim. Şu anda kaskoda indirim, kampanyalar uzatıldı. Yılın bu yarısında kasko yaptırmak çok avantajlı oldu. Ben indirimlerin eylül ayında da devam edeceğini düşünüyorum.

'YIL SONU MİNİMUM YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLİYORUM'
Şu anda kasko yaptırmanın tam zamanı diyebiliriz. İndirimler birkaç ay daha devam edecektir. Yıl sonunda kaskoda minimum yüzde 25 artış bekliyoruz. Şu dönemde kasko yaptırmak lazım. Trafik sigortası tek başına bir işe yaramıyor. Trafik poliçesi kendi aracınıza verilen zararı ödemiyor, karşı tarafa verilen zararı ödüyor.

'GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 DAHA UCUZ'
Ben kasko yaptırmam diyen sürücüler için ek ihtiyari mali mesuliyet yaptırmak faydalı olacaktır. Ortalama kasko bedellerine baktığımızda bir rakam vermek zor, sürücüye göre marka ve modele göre fiyatlar değişiyor. Kaskonun her marka ve modelde geçen yıla göre yüzde 20 ile yüzde 50 arasında daha ucuz çıktığını görüyoruz. "

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