Herkes harç ödemiyor: Yeni dönem başladı! İşte bilmeniz gerekenler...

Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte yurt dışı çıkış harcı ödemesi de değişti. Yasal düzenleme sonrasında uzun süre 150 TL olarak uygulanan yurtdışı çıkış harcı 500 TL'ye yükseltilmiş oldu. Düzenlemede uygulama tarihi olarak da 12 Ağustos hüküm altına alınmıştı. Bugün itibariyle yeni dönem de başlamış oldu.. Peki nedir bu harç ödemesi? Neden ödememiz gerekiyor? Ödemeyecek olanlar kimler? İşte tüm soruların cevapları...

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkan vatandaşların ödediği bir tür vergi olarak işlem görüyor. Söz konusu ödeme yeşil, gri ya da bordo pasaport sahiplerinin tümü için geçerli.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEREYE NASIL ÖDENİR?

Yurt dışı çıkış harcı için daha önce havalimanlarında 'pul' almak gerekiyor. Şimdi TC kimlik numarasıyla ödenmiş olması yeterli sayılıyor. Bunun için gelir idaresinin dijital vergi dairesi aracılığıyla internetten ödemek mümkün. Yani bankaların mobil uygulamaları veya şubeleri aracılığıyla da harç ödeniyor. Bunların dışında havalimanlarındaki bankomatlardan ya da ilgili masalardan ödemek de mümkün olabiliyor.

KAÇ LİRA ÖDEMEK GEREKİYOR?

2019 ve 2022 yılları arasında 50 TL olan yurt dışı çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye çıkarılmıştı. Son düzenlemeyle birlikte 12 Ağustos'tan itibaren 500 TL olarak uygulanacak.



ÖNCEDEN ÖDEMEK MÜMKÜN MÜ?

Yurt dışı harcını seyahat tarihinizi de belirterek önceden ödemek mümkün olabiliyor. Bunun için bir aylık süreyi geçmemeniz öneriliyor.



KREDİ KARTI İLE ÖDENEBİLİYOR MU?

Evet yurt dışı çıkış harcını nakit olarak ödeyebileceğiniz gibi kredi kartıyla da ödemek mümkün olmaktadır.



YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINI KİMLER ÖDEMEZ?

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, 'pasavan' diye adlandırılan, sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşların sınır ülkeye pasaportsuz gidebilmesini sağlayan belge ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmıyor.



YURT DIŞINDA AZ SÜREYLE KALACAK OLUNSA DA ÖDENİR Mİ?

Evet harç ödemesi her yurt dışı çıkışında ödeniyor. Bir günlük seyahat bile olsa muafiyet durumunuz yoksa bu harcı ödemeden yurt dışına çıkılamıyor.