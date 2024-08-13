Çinli Chery ortak arıyor: Türkiye’ye yatırıma hazır!

Çinli otomobillerle ilgili alınan vergi ve gümrük kararları sonrasında şirketler Türkiye'ye yatırımın yollarını aramaya başladı. Geçtiğimiz ay Çin'den ithal edilen tüm otomobillere ilave yüzde 40 gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştı. Bu karar sonrasında dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Çin otomotiv markası BYD geçtiğimiz ay Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı almıştı. Bu karar sonrası yeni Çinli otomobil markaları da gözlerine Türkiye'ye çevirdi. Bunlardan birisi de değişik modellerle Türkiye pazarına giren Chery oldu. Markanın yeni modeli Jaecoo'nun lansmanı için İstanbul'a gelen Chery'nin yöneticileri yatırım niyetlerini de açıkladı.

SAMSUN VE MANİSA ÖNDE

Chery yetkililerinin öncelikle Manisa ve Samsun'da fabrika kurmak için araştırma yaptıkları iddia edilirken, kesin bölgenin Eylül'de belli olacağı duyurulmuştu. Lansman için İstanbul'a gelen Chery yetkilileri bahsi geçen 2 lokasyon haricinde diğer kentler üzerinde de araştırmalar yaptıklarını belirtti. Türkiye'deki yatırımlarını İspanya'da olduğu gibi yerel ortakla da yapabileceklerini belirten Chery üst düzey yöneticileri, "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık" dediler.



2023'DE GELDİLER

Chery, 2023'te giriş yaptığı Türkiye pazarında sadece 3 SUV modeli ile 40 bin 590 adet satış rakamına ulaştı ve 2023'te Türkiye'de en çok satış yapan 10'uncu marka oldu. Çinli marka, Ocak- Temmuz 2024 döneminde ise yerli üreticiler Renault ve Fiat'ın arkasından 41 bin 139 adet otomobil satarak en çok satış yapan 3'üncü otomobil markası oldu. Şimdi ise şirketin yeni markası Jaecoo, C-segment SUV modeli '7' ile Türkiye'ye giriş yaptı.