Güney Kore ile swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi. Anlaşma, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandı. Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2.3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacak. 3 yıl olarak belirlenen geçerlilik süresi karşılıklı uzlaşı ile uzatılabilecek.

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