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Domates tarlada çiftçiler eylemde! Market fiyatları isyan ettirdi! Bakan Şimşek değerlendirdi: Çok aracı var

Meyveden sebzeye birçok ürünün fiyatı tarladan rafa gelinceye kadar oldukça artıyor. Üretici ile tüketici arasındaki bu fark çiftçiyi isyan ettirdi. Çiftçiler, ürünü toplamayıp eylem yaptı. Marketlerdeki fiyata isyan eden çiftçiler, “Aracılar fiyatı düşürmüyor” uyarısında bulundu. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesinde tarım arzının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, tarladan sofraya zincirinde çiftçinin en zayıf halka olduğunu dile getirdi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 08:41 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 08:54
Domates tarlada çiftçiler eylemde! Market fiyatları isyan ettirdi! Bakan Şimşek değerlendirdi: Çok aracı var

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Meyveden sebzeye birçok ürünün fiyatı tarladan rafa gelinceye kadar üçe katlanıyor.

KAZANAN HEP ARACI
Üretici ile tüketici arasındaki bu afaki fark çiftçiyi isyan ettiriyor. Ancak son dönemde en büyük isyan domateste. Hem salçalık hem de sofralık domatesin fiyatı tarlada maliyetinin de altına inince çifti eylem yapmaya başladı. Hali hazırda salçalık domates tarlada 1.5-2 liraya, sofralık domates ise 3 liraya kadar geriledi. Salçalık domatesin üretim maliyetinin 2.5 lira, sofralık domatesin türüne göre farklılık göstermekle birlikte üretim maliyetinin ortalama 10 lira olduğunu aktaran üreticiler, "Ne biz kazanıyoruz ne vatandaş. Kazanan hep aracı" diyerek isyan etti.

ÇİFTÇİLER NEDEN EYLEM BAŞLATTI?
Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Türkiye'de salçalık domates ağırlıklı olarak Balıkesir ve İzmir bölgelerinde üretiliyor. Fabrikalarla sözleşmeli üretim yapılan bu domateste fabrikalar üreticiye yılın başında bir fiyat belirliyor. Ancak salçalık domates alımı yapan fabrikalar bu yılın başında alım miktarını ihracat pazarının daraldığı gerekçesiyle sınırlandırdı. Balıkesir Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, salçalık domatesin tarlada 1.5-2 liraya kadar düştüğünü, bu nedenle çiftçinin eylem yapmaya başladığını söyledi. "Bunun toplama hariç kilogram maliyeti 2.5 TL" diyen Dönmez, sorunun salça fabrikalarının taahhüdünü yerine getirmemesinden kaynakladığını söyledi. Dönmez, "Biz fabrikalarla yılbaşında kilogramda 3 lira 75 kuruş üzerinden sözleşme yaptık. Ancak mahsul bol olunca 1.5-2 liradan toplamak istediler. Çiftçiler de eylem başlattı" dedi.

TARIM KREDİ DEVREYE GİRDİ
Sorunun çözümü için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin devreye girdiğini anlatan Dönmez, "Tarım Kredi alım taahhüdünde bulundu. Ancak fiyat belirsizliği var" şeklinde konuştu.



Sadece salçalık değil sofralık domateste de sorun yaşanıyor. Büyükşehirlerde pazarda kilogramı 20 TL'nin altına düşmeyen, marketlerde ise 25-30 TL'den satılan sofralık domates tarlada 3 TL'ye kadar geriledi. Fiyatın buraya kadar gerilmesi nedeniyle bazı illerde sofralık domates tarlada kaldı. Hatay Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsedin Cünedioğlu, sofralık domatesin ilk hasatta kilogram fiyatının 12 TL olduğunu belirterek, "Çiftçi 5 liranın altına düşünce toplamadı. Kalan ürün tarlada kurudu. Fiyatlar burada düşerken rafta sabit kalıyor. Aracılar fiyatı asla düşürmüyor. Çiftçiler olarak biz hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

YÜZDE 90'I KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR
Aydın Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, sofralık domatesin üretim maliyetinin 10 TL olduğunu belirterek, "Çiftçimiz bir fideyi 10 TL'den aldı. Bir fideden 2-3 kilogram domates çıkar. Bunun suyu, gübresi, ilacı vs eklediğinizde kilogramda üretim maliyeti 10 TL. Ancak şu anda domates tarlada 3 TL" dedi. Tarladan sofraya 15 tane aracı olduğuna dikkat çeken Özdamar, "Çengelciler dediğimiz kişiler var. Bunların yüzde 90'ı kayıtdışı çalışıyor. Geliyorlar tarladan toplayıp market ve pazarlara veriyorlar. Çengelcileri aradan kaldırmadıkları sürece çiftçi de vatandaş da kaybedecek" diye konuştu.


İzmir Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, bölgede 45-50 bin dekar alanda salçalık domates üretimi yapıldığını belirterek, "Biz hemen her yıl salça fabrikalarıyla 30 bin dekar için sözleşme yapıyoruz. Ancak bu yıl fabrikalar ihracatta sorun yaşadıklarını belirterek sadece 10 bin dekarlık sözleşme yaptılar. Bu da fabrikaların 30 bin dekar üretimde ürünü istediği fiyattan alacağı anlamına gelir. Yılbaşında çiftçimizi uyardık ama bizi dinlemediler. Tarlada fiyat 2 liraya kadar düştü. Dekar üretim maliyeti 30 bin TL. Ancak çiftçi 20 bin TL kazandı. Bu yıl dekar başına 10 bin TL zararla kapattı" dedi.

"ÇOK ARACI VAR"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın fiyatlama davranışında, "Kredibilite, gelirler politikası ve tedbir alma kabiliyeti" olmak üzere üç faktörün belirleyici olduğunu kaydetti.

Şimşek, enflasyonun düşürülmesinde tarım arzının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, tarladan sofraya zincirinde çiftçinin en zayıf halka olduğunu dile getirdi.

Şimşek, yaptığı değerlendirmede, enflasyonla mücadelede tarımın etkisinin önemine işaret ederek, sınırlı kaynak söz konusu olduğunda tarım projelerine en hızlı bitirilecek olanlardan başlanılması gerektiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Tarımda arzı artırarak enflasyonun düşürülmesi gerektiğine vurgu yapan Şimşek, verimliliği artırmak için teknoloji ve bilgiye destek verilmesi gerektiğini kaydetti. Şimşek ayrıca "Tarladan sofraya" ulaştıracak lojistiğe dikkat edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Şimşek, "Lojistikte, tarlada var olup, pazara ulaşırken sorun yaşıyoruz. Çok aracı var fiyat etkisi var. Rekabet bazı noktalarda zayıf ve tabi fire var. Tarladan gelişte soğuk zincir var mı? Tarladan alınca istifliyor musun? Yoksa güzel şeklide paketliyor musunuz? Sonradan bir yere getirip paketleme zaten zararı veriyor. Domatesleri üst üste istifleyim bir gün sonra bir kısmı zayi oluyor. Ama alıp domatesi teker teker koyup, paketleyip ikinci katmanlar oluşturup bunları yapıyor musunuz. Bunları programa koyduk yol gösterdik" değerlendirmesini yaptı. Rekabetin de kritik önemde olduğunu ifade eden Şimşek, "Çiftçi en zayıf halkadır. Çünkü bilgi ve teknoloji kapasitesi, finansal kabiliyet imkânları sınırlı" dedi.

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