Domates tarlada çiftçiler eylemde! Market fiyatları isyan ettirdi! Bakan Şimşek değerlendirdi: Çok aracı var

KAZANAN HEP ARACI Üretici ile tüketici arasındaki bu afaki fark çiftçiyi isyan ettiriyor. Ancak son dönemde en büyük isyan domateste. Hem salçalık hem de sofralık domatesin fiyatı tarlada maliyetinin de altına inince çifti eylem yapmaya başladı. Hali hazırda salçalık domates tarlada 1.5-2 liraya, sofralık domates ise 3 liraya kadar geriledi. Salçalık domatesin üretim maliyetinin 2.5 lira, sofralık domatesin türüne göre farklılık göstermekle birlikte üretim maliyetinin ortalama 10 lira olduğunu aktaran üreticiler, "Ne biz kazanıyoruz ne vatandaş. Kazanan hep aracı" diyerek isyan etti.

ÇİFTÇİLER NEDEN EYLEM BAŞLATTI?

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Türkiye'de salçalık domates ağırlıklı olarak Balıkesir ve İzmir bölgelerinde üretiliyor. Fabrikalarla sözleşmeli üretim yapılan bu domateste fabrikalar üreticiye yılın başında bir fiyat belirliyor. Ancak salçalık domates alımı yapan fabrikalar bu yılın başında alım miktarını ihracat pazarının daraldığı gerekçesiyle sınırlandırdı. Balıkesir Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, salçalık domatesin tarlada 1.5-2 liraya kadar düştüğünü, bu nedenle çiftçinin eylem yapmaya başladığını söyledi. "Bunun toplama hariç kilogram maliyeti 2.5 TL" diyen Dönmez, sorunun salça fabrikalarının taahhüdünü yerine getirmemesinden kaynakladığını söyledi. Dönmez, "Biz fabrikalarla yılbaşında kilogramda 3 lira 75 kuruş üzerinden sözleşme yaptık. Ancak mahsul bol olunca 1.5-2 liradan toplamak istediler. Çiftçiler de eylem başlattı" dedi.

TARIM KREDİ DEVREYE GİRDİ

Sorunun çözümü için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin devreye girdiğini anlatan Dönmez, "Tarım Kredi alım taahhüdünde bulundu. Ancak fiyat belirsizliği var" şeklinde konuştu.