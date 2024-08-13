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Bakan Şimşek tarladan sofraya süreci değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın fiyatlama davranışında, "kredibilite, gelirler politikası ve tedbir alma kabiliyeti" olmak üzere üç faktörün belirleyici olduğunu kaydetti.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Bakan Şimşek tarladan sofraya süreci değerlendirdi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın fiyatlama davranışında, "kredibilite, gelirler politikası ve tedbir alma kabiliyeti" olmak üzere üç faktörün belirleyici olduğunu kaydetti. Şimşek, enflasyonun düşürülmesinde tarım arzının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, tarladan sofraya zincirinde çiftçinin en zayıf halka olduğunu dile getirdi.

Şimşek, enflasyonla mücadelede tarımın etkisinin önemine işaret ederek, sınırlı kaynak söz konusu olduğunda tarım projelerine en hızlı bitirilecek olanlardan başlanılması gerektiğini söyledi. Şimşek, "Lojistikte, tarlada var olup, pazara ulaşırken sorun yaşıyoruz. Çok aracı var fiyat etkisi var. Rekabet bazı noktalarda zayıf ve tabi fire var. Tarladan gelişte soğuk zincir var mı? Tarladan alınca istifliyor musun? Yoksa güzel şeklide paketliyor musunuz? Sonradan bir yere getirip paketleme zaten zararı veriyor. Domatesleri üst üste istifleyim bir gün sonra bir kısmı zayi oluyor. Bunları programa koyduk yol gösterdik. Genelgeyi açıkladık. Ancak uygulama kapasite gerektiriyor. Zaman gerektiriyor" dedi. Rekabetin de kritik önemde olduğunu ifade eden Şimşek, "Çiftçi en zayıf halkadır. Çünkü bilgi ve teknoloji kapasitesi, finansal kabiliyet imkânları sınırlı." dedi.

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