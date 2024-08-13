Altında fırsat var

Son dönemde ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi beklentileriyle yönünü yukarı çeviren altın Ortadoğu'daki son gerilimler ile daha da hızlı yükselmişti. Gelen kar satışlarıyla düşüş yaşasa da altında tahminler 3.000 dolar ve içeride 3 bin liralarla toplanıyor. Uluslararası bankaların tahminleri de yıl sonunda ons altının 3 bin doları görebileceği yönünde.

A Haber'de görüşlerini anlatan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş şunları söyledi: "Altında yıl başından beri yukarı yönlü bir ivme var. TL bazlı altın yani gram tarafında biz biraz önce kur tarafının çok fazla hareketli olmayacağını söyledik ama ons altın yani dolar bazlı altında hala 2400 dolarların üstündeyiz. Bu da gram altını 2600 TL nin üzerinde tutuyor. Dolasıyla yıl sonuna doğru da biz burada özellikle yurt dışındaki faiz indirimleri, olası zaman zaman ekonomik ya da jeopolitik risklerdeki artışın beklenebilecek bir ABD seçim var önümüzde kasım ayında. Dolasıyla burada altında yıl sonuna kadar her türlü geri çekilme hala az ya da çok mevcut durumda her portföyleri biraz korumak amaçlı hem de yatırım amaçlı potansiyel barındırıyor. Tabi yatırımcıların dolar bazlı mı TL bazlı mı daha çok almak istedikleri kendi finansal okuryazarlıklarına göre biraz daha değişebilir." Yatırımcılara tavsiyelerde de bulunan Erbaş, "2500-2600 TL aralığında gram altın, 2400 dolar altında ons altın herhalde yıl sonuna kadar bir fırsat yaratmaya devam edecek. Dolayısıyla altında bizim yine portföylerde %30-35 oranında olması gereken bir güvenli liman ürünü olarak devam edilmesinin mantıklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.