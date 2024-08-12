Fitch, işgalci İsrail’in kredi notunu düşürdü! Negatife indirildi

Fitch'ten yapılan açıklamada, İsrail 'in kredi notunun "A+"dan "A"ya düşürüldüğü, görünümün ise negatif olduğu bildirildi.

Jeopolitik risklerin de ülkenin olumsuz not görünümünü desteklediği vurgulanan açıklamada, Gazze'deki çatışmanın 2025'e kadar sürebileceği ve diğer cephelere yayılma risklerinin bulunduğu aktarıldı.

Fitch, İsrail'in kredi notunu düşürdü

İSRAİL'İN KREDİ ÖLÇÜTLERİ DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Açıklamada, çatışmanın insan kayıplarına ek olarak, önemli ek askeri harcamalara, altyapının yıkılmasına ve ekonomik faaliyet ve yatırıma daha uzun süreli zarara neden olabileceği ve İsrail'in kredi ölçütlerinin daha da kötüleşmesine yol açabileceğine dikkat çekildi.

İsrail ile İran ve müttefikleri arasındaki gerilimin yüksek kalmaya devam ettiği anımsatılan açıklamada, son dönemdeki saldırıların, İsrail'in kredi profiline daha fazla zarar verebilecek tırmanma riskini vurguladığı belirtildi.