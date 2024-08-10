Medicana Sağlık Grubu açıkladı: İngiltere’den sonra Bosna’da da bir Türk yatırımı!

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya, yurt içi ve yurt dışında büyüme planları çerçevesinde yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "İngiltere'de ve Essex, Winchester hizmet veriyoruz, Londra'da ise bir binamız hazır, önümüzdeki dönemlerde bu binamızı hastaneye çevireceğiz." dedi. Türkiye'nin 7 şehrindeki hastaneleri ve uluslararası standartlardaki sağlık hizmetleriyle her yıl milyonlarca kişiye sağlık hizmeti veren Medicana, geçen yıl İstanbul'da hizmete giren Medicana Ataköy Hastanesi'nin ardından Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'ni hizmete açtı. İki ay sonra Bosna Sarayova'da hastanelerinini açılacağı bilgisini paylaşan Özkaya, bunun Sarayova'nın tek özel hastanesi olduğunu ve bir Türk yatırımı olduğunun altını çizdi.

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