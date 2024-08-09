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Küresel piyasalarda seyir pozitif! Resesyon endişesi azaldı

Küresel piyasalar, ABD’de işsizlik maaşı başvurularının beklenenden düşük gelmesiyle birlikte yükselişe geçti. Haftanın başında resesyon endişeleriyle baskı altında kalan piyasalar, açıklanan verilerle rahatladı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 10:14 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 10:14
Küresel piyasalarda seyir pozitif! Resesyon endişesi azaldı

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Dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklenenden düşük gelmesi, küresel piyasalarda resesyon endişelerinin azalmasına ve pozitif bir seyir izlenmesine yol açtı. Haftanın başında satış baskısıyla karşı karşıya kalan piyasalar, işsizlik verilerinin ardından yükselişe geçti.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA RAHATLAMA SİNYALLERİ

ABD'DE ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu durum, önceki haftaya göre 17 bin kişilik bir azalmayı işaret ederken, analistler ABD iş gücü piyasasında bir miktar rahatlama sağladığını ifade etti.

FED YETKİLİLERİNDEN EKONOMİYE DAİR MESAJLAR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar da yakın takip ediliyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, iş gücü piyasasındaki soğumanın, işten çıkarmalardan ziyade iş alımların yavaşlamasından kaynaklandığını ve bankanın bir sonraki hamlesini belirlemesine olanak tanıdığını söyledi. Barkin, önümüzdeki aylarda enflasyon tarafından iyi veriler beklediğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, Fed'in görevinin borsadaki dalgalanmalara ya da siyasi değerlendirmelere yanıt vermek olmadığını vurguladı. Goolssbee, ABD ekonomisinin daha normal koşullara döndüğünün ve iş gücü piyasasının seyrini takip etmeye devam ettiklerinin belirtti.

DOLAR PETROL VE ALTIN FİYATLARI

Para piyasalarındaki beklentilere göre Fed'in Eylül ayında faiz indirmesi neredeyse kesinleşmiş durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 4'ün üzerine çıkarak bugün yüzde 3,98 seviyelerinde seyrediyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 103,2 seviyelerinde seyredeyken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 421 dolar seviyelerinde. Brent peetrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 78,9 dolara yükseldi.

NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞLE GÜNÜ TAMAMLADI

New York borsası, resesyon endişelerinin hafiflemesiyle günü yükselişle tamamladı. Bilanço sezonunun devam etmesi de yatırımcıların odağında yer alıyor. Eli Lilly'nin hisseleri, finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ve şirketin gelir tahminlerini yükseltmesiyle yüzde 9,5 değer kazandı. Öte yandan Warner Bros Discovery hisseleri, TV varlıklarındaki kayıpların geleneksel yayıncılık işine dair endişelere yol açmasıyla yüzde 9'a yakın değer kaybetti.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 1,76, S&P 500 endeksi yüzde 2,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,86 yükseldi. ABD endeks vadeli kontratları da güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALLARINDA KARIŞIK SİNYALLER DEVAM EDİYOR

Avrupa borsaları ise dün Almanya hariç negatif bir seyir izledi. Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller, bölgedeki ekonomik aktiviteye dair endişeleri artırmaya devam ediyor. Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirmesinin neredeyse kesin olduğunu belirtiyor.

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