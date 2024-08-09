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Türk girişimcilere özel startup programı

Yandex, Türkiye için özel olarak hazırladığı Yandex Startup Programı'nı başlattı. 'Başlangıç' ve 'Gelişim' olmak üzere iki kategori sunan programa katılanlar, Yandex'in işletmelere yönelik geliştirdiği tüm teknoloji ve çözümlerine erişim sağlayabiliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Türk girişimcilere özel startup programı

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Yandex, Türkiye için özel olarak hazırladığı Yandex Startup Programı'nı başlattı. 'Başlangıç' ve 'Gelişim' olmak üzere iki kategori sunan programa katılanlar, Yandex'in işletmelere yönelik geliştirdiği tüm teknoloji ve çözümlerine erişim sağlayabiliyor.

Yeni uygulamayla ilgili konuşan Yandex Maps API İş Geliştirme Müdürü Şerza Saka, "Sadece 2023 yılında 901 milyon dolar tutarında 347 yatırım işlemi ile Türkiye'nin startup ekosisteminde aktif bir büyümeye tanık oluyoruz. Yerel girişimcilere dünya standartlarındaki teknolojilere erişim sağlamak ve operasyonlarını kolaylaştırmak adına, işletmeler için mevcut tüm Yandex hizmetlerini tutarlı bir şekilde birleştirerek sunan, Türkiye pazarına özel olarak uyarlanmış bir Startup Programı geliştirdik. Tech İstanbul, Türk Telekom Ventures ve Startup Market gibi Türkiye'deki bir dizi hızlandırıcı ve kuluçka platformuyla ortaklık kurarak şimdiden belirli bir yol katettik. Bu sadece bir başlangıç. Güçlü araç ve hizmetlerimizden oluşan bir paketle, Türkiye'deki startup ve işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma konusunda kararlıyız" dedi.

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