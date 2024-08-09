Tarım zararlarına 3 milyar TL tazminat

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ün ilk 7 ayında Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında, afetlerden ve risklerden zarar gören üreticilere 3 milyar lira tazminat ödendiğini belirterek "Yüzde 67'ye kadar devlet prim desteğiyle üreticilerimizin emeğinin ve alın terinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Tarım sigortalarının, kurulduğu günden bu yana üreticilere ciddi manada destek olduğunu dile getiren Yumaklı, küresel iklim değişikliğine bağlı görülme sıklığı artan kuraklık ve sel gibi doğal afetler karşısında, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından tarım sigortalarının daha da önemli hale geldiğine dikkati çekti. Bu bağlamda, tarım sigortalarının kapsamını her yıl daha da genişleterek çiftçilere ürünlerini her türlü afet ve riske karşı koruma imkânı getirdiklerinin altını çizen Yumaklı, "Tarım sigortaları kapsamında, yüzde 67'ye kadar devlet prim desteğiyle üreticilerimizin emeğinin ve alın terinin yanındayız" ifadelerini kullandı.



7 ALANDA HASARLAR KARŞILANDI

Tarım sigortaları kapsamında, 2024 yılının ilk 7 aylık döneminde büyükbaş hayvancılık için 1 milyar 764 milyon lira, bitkisel ürünler için 980 milyon 105 bin lira, küçükbaş hayvanlar için 138 milyon 500 bin lira, seracılık için 74 milyon 882 bin 828 lira, su ürünleri için 53milyon 597 bin 167 lira, kümes hayvanları için 11 milyon 322 bin lira, arıcılık için ise 5 milyon 300 bin 548 lira olmak üzere toplam 3 milyar 26 milyon 772 bin lira tazminat ödemesi gerçekleştirildi.