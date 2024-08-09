Paylaşımlı yolculuk vergilendirildi

Dünyanın 196 ülkesinde var olan paylaşımlı yolculuk sektörünün Türkiye'de sağlıklı bir yapıda gelişerek katma değer üretmesi adına Maliye Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, paylaşımlı yolculuk sektöründe faaliyet gösteren sürücülerin vergi mükellefi olmalarına hükmetti. Türkiye'de paylaşımlı yolculuğun resmileşmesi ve kronik taksi sorununun çözümü için uzun bir zamandır çaba sarf ettiklerini kaydeden Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem Maliye Bakanlığı'na paylaşımlı yolculuğun önünü açtığı için teşekkür etti. Öktem, Martı TAG sürücülerini kendi şirketlerini kurmaya ve vergi ödemeye teşvik edeceklerini belirtti.