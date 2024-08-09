Mandalinaya yeni bedel

Taze meyve sebze ürünleri arasında 2023 yılında 576 milyon dolarlık ihracat tutarıyla ihracatın lider ürünü olan mandalinada 2024/25 sezonu hazırlıkları sürüyor. İhracatçılar, mandalina bahçelerindeki ürünleri afetlerde oluşabilecek hasarlara karşı güvence altına alan tarım sigortasında ürün bedelinin düşük kalması nedeniyle Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.'ye ürün sigorta bedellerinin artırılması talebinde bulundu.

Satsuma mandalinada ürünün sigorta tutarının kilogram başına 7,5 TL olduğunu, bu tutarın güncel ürün fiyatlarının çok gerisinde kaldığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, talepleri sonrasında satsuma mandalinada sigorta tutarının 12,5 TL'ye çıktığını, portakal, limon ve altıntopun sigorta tutarlarında da iyileştirme yapıldığını kaydetti.