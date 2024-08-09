İhracatçıya 5 milyar lira

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıya 5 milyar lira büyüklüğünde yeni bir desteğin müjdesini verdi. İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın 6'ncısı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Fuarın açılışında konuşan Bolat tüm bütçe, teşkilat ve mevzuat ile ihracatçıların yanında olacaklarını kaydederek, "Yılbaşında bütçemiz 38 milyar liraydı. Bütçemizin yüzde 60'ını ihracat desteklerine ayırmıştık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. İhracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.