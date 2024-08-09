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Fırsatçıya fahiş fiyat darbesi! Otellerden sonra özel okullar da boş kaldı

Yazla birlikte fiyatlarını uçuran oteller boş kalırken vatandaş yurtdışına gitti. Şimdi de fiyatlarını yüzde 400 artıran özel okulların yüzde 50 boş olduğu açıklandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Fırsatçıya fahiş fiyat darbesi! Otellerden sonra özel okullar da boş kaldı

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Enflasyon ortamını fırsat bilerek fiyatlarını ölçüsüz şekilde yükselten otellerin boş kalmasından sonra özel okullarda da aynı durum yaşanıyor. Yaz aylarıyla birlikte oteller ve turizm tesisleri fahiş fiyat uygulamaya başladı. Parasına göz dikildiğini gören vatandaş daha ucuz olan Yunan adalarını tercih edince bazı oteller göstermelik indirim yapsa da boş kalmaktan kurtulamadı.

Sektör temsilcileri bu anlaşıla 2025'in daha zor geçeceğini söyledi. Benzer bir durum özel okullarda da yaşanıyor. Daha okullar açılmadan eğitim ücretlerini yüzde 400 artırıp, yemek, kıyafet gibi yan masraflarla velilerin parasına göz diken özel okulların da yüzde 50 boş kaldığı açıklandı.

VERGİ İNDİRİMİ İSTEDİLER
TOBB Türkiye Eğitim Meclis Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, 12 bin okul bulunan Türkiye'de, kapasitesi 3 milyon olan özel okullarda yüzde 50'lik bir boş kontenjan olduğunu söyledi. Aydın, "Eğitim temel bir ihtiyaçtır ve KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi gerekmektedir" dedi. Mirkan Aydın yaptığı açıklamada, özellikle çocuğu ilk kez okula başlayacak velilerin özel okullardan uzak durduğunu ve bu durumun eğitimde ciddi bir geri çekilmeye neden olduğunu ifade etti.

UCUZ TATİLE ACENTA ENGELİ
TURSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Şahin, bazı otellerin satış yetkisini tek bir acenteye verdiğine dikkati çekerek "Böyle olunca o acenteden başkası satış yapamıyor. Müşteri, pazarlık şansı kalmadığı için ucuz tatil yapamıyor. Hem acentelerimizin hem de vatandaşlarımızın haklarını korumak için Rekabet Kuruluna başvurduk" dedi.

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