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En çok eleman turizmde aranıyor

Bu yılın istihdam verileri belli oldu. İşe yerleştirme ar tarken, turizm açık işte ilk sırada. Garson ve güvenlik elemanı ise arananların başında.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
En çok eleman turizmde aranıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 Ocak-Temmuz dönemi istihdamının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.6 artışla 829 bin 31 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu arada İŞKUR verilerine göre: işverenlerden Temmuz ayında 228 bin 139 olmak üzere 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 1.570.273 açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (620.696 açık iş) imalat sanayi sektöründe. En çok açık iş "Turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve servis elemanı (garson)" mesleklerinde bulunuyor.

İŞKUR'un Temmuz verileri ise şöyle:

- Temmuz ayında İŞKUR aracılığıyla 138 bin 881 işe yerleşme gerçekleşti. Temmuz ayında İŞKUR aracılığıyla 85 bin 215'i (yüzde 61,4) erkek, 53 bin 666'sı (yüzde 38,6) kadın olmak üzere 138.881 işe yerleşme yapıldı.

- Ocak-Temmuz 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "İmalat" alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi" mesleklerinde gerçekleştirildi.

- İŞKUR Ocak-Temmuz 2024 döneminde 310.761 kadın, 298.856 genç, 23.192 engelli ve 146.944 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.

- Temmuz ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 228.139 oldu. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 1.570.273 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,9'u özel sektörden alınan açık işlerden oluşmakta. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (620.696 açık iş) imalat sanayi sektöründe. En çok açık iş "Turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve servis elemanı (garson)" mesleklerinde.

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