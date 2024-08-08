Borsa ilk yarıda yükseldi... İşte kazandıran sektörler!

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi
Küresel piyasalar ABD ekonomisine dair endişelerin devam etmesiyle negatif seyrederken yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.
Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.
Öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.