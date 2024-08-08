Borsa ilk yarıda yükseldi... İşte kazandıran sektörler!

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.090,28 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,96 puan artışla 10.090,28 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. BORSA İSTANBUL'DA KAZANDIRAN SEKTÖRLER

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,11 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile sigorta oldu.