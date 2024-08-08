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Borsa ilk yarıda yükseldi... İşte kazandıran sektörler!

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.090,28 puana çıktı. Borsa İstanbul'da sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,11 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile sigorta oldu.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 13:33 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 13:33
Borsa ilk yarıda yükseldi... İşte kazandıran sektörler!

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.090,28 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,96 puan artışla 10.090,28 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL'DA KAZANDIRAN SEKTÖRLER
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,11 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile sigorta oldu.

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldiBorsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın Üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmediklerini belirterek, "Enflasyonun 2024 yılı sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk." dedi.

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldiBorsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Küresel piyasalar ABD ekonomisine dair endişelerin devam etmesiyle negatif seyrederken yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

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