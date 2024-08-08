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Ailelere aylık 1.250 TL + 650 TL karşılıksız ödeme! Destek müjdesi az evvel duyuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı son karar, Türkiye Aile Destek Programı'nın süresinin 2024 sonuna kadar uzatılmasıyla halkın refah düzeyini yükseltmeye yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yardımların hangi tarihlerde dağıtılacağına dair detaylı bilgileri açıkladı. Bu destekle, finansal sıkıntı çeken ailelerin yanında olmayı sürdürecek olan devlet, sosyal yardımların kapsamını genişleterek vatandaşlarına destek vermeye devam edecek.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 10:21 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 10:21
Ailelere aylık 1.250 TL + 650 TL karşılıksız ödeme! Destek müjdesi az evvel duyuruldu

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Bakan Göktaş'ın belirttiğine göre, Türkiye Aile Destek Programı, pandemi döneminde başlatılmış ve önemli bir finansal destek kaynağı olmuştur. 2023 Haziran'ında yapılan son ödeme döneminden sonra, vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine, programın devamı yönünde kararlar alındı. Emekliler, dul ve yetimler ile mevsimlik işçiler gibi geniş bir yelpazede yararlanıcılar bu programdan faydalanmaktadır.

Milyonlarca Aileye Nakit Destek

Programın genişletilmesi kararı, 3 milyonu aşkın ailenin her ay toplam 4 milyar lira yardım almasını sağlayacak. Ödemeler, ailelerin aylık gelirlerine ve çocuk sayılarına göre belirlenen miktarlar üzerinden yapılmakta olup, bu yardımlara elektrik tüketim desteği de dahildir.

Ödeme Takvimi Açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde yapılacak olan ödemelerin başlangıç tarihini de duyurdu

. İlk ödeme 9 Ağustos'ta gerçekleşecek olup, yıl sonuna kadar aylık periyotlarla sürdürülecek. Vatandaşların yeni başvuruları kabul edilmeye devam edecek ve uygun şartları taşıyanların başvuruları onaylanacak.

Aylık 2.210 TL'ye Kadar Destek

Program kapsamında, her hane için, kişi başı ortalama aylık gelirler dikkate alınarak yapılan ödemeler, çocuk sayısına göre 1.250 TL ile 650 TL arası nakit desteği ve elektrik tüketim yardımı olarak 310 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Böylece, aylık toplamda 2.210 TL'ye kadar maddi destek sağlanabilmektedir.

Kaynak: https://www.aile.gov.tr/haberler/bakanimiz-mahinur-ozdemir-goktas-turkiye-aile-destek-programi-odemelerini-9-agustos-itibariyla-vatandaslarimizin-hesaplarina-aktaracagiz/

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