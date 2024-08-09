Devlet destekledi ihracatçı oldu

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimlerinin ardından yüksek çevre mühendisi olan 34 yaşındaki Atmaca, 4 yıl önce "KOSGEB Geleneksel Girişimcilik" desteğiyle mimarlık ve mühendislik şirketi kurdu.

22 KİŞİLİK EKİP

Kısa sürede 22 kişilik ekibiyle 30 ülkeye hazırladığı cephe ve rölöve projeleriyle hizmet ihracatına başlayan Atmaca, burada kazandığı tecrübeyle yıllardır kurduğu üretim yapma hayalini gerçekleştirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci eğitimlerini tamamlayan Atmaca, Başiskele ilçesinde 1,5 yıl önce kurduğu 1000 metrekarelik alana sahip fabrikada tiny house üretimine başladı. Tasarladığı "tiny house"ları yurt içinin yanı sıra Almanya'ya gönderen Atmaca, hem ihracat yapılan ülke hem de istihdam sayısını artırmayı amaçlıyor. Atmaca, "Üretimde 12 kişiyle çalışıyoruz. 1000 metrekare alanımız var, bize yetmiyor. Yılda 150 tiny house üretme kapasitemiz mevcut. Almanya ile başladığım bu yolda görüşmelerim devam ediyor. Hedefim, ihracat sayımı artırmak" diye konuştu.