Çin’li otomobil devleri rotayı Türkiye’ye kırdı! BYD’nin ardından üç markadan daha yatırım hamlesi

Türkiye'yi "Avrupa'ya açılan kapı" olarak gören Çinli otomobil markasından geçtiğimiz günlerde büyük bir yatırım hamlesi geldi.
Türkiye'yi "Avrupa'ya açılan kapı" olarak gören Çinli otomobil markasından geçtiğimiz günlerde büyük bir yatırım hamlesi geldi.
Çinli otomobil üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalar atıldı.1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak otomobil fabrikası yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. BYD'nin ardından Çinli otomotiv devlerinin Türkiye'yi yatırım yapmak için mercek altına aldığı ortaya çıktı.
3 MARKA MERCEK ALTINA ALDI
Chery, Skywell ve MG markalarının da Türkiye'de görüşmelere başladığı öğrenildi.
Çinli otomotiv devlerinin yatırım için Türkiye'yi seçmesinde lojistik avantajı, güçlü yan sanayi ve dinamik pazarın etkili olduğu belirtiliyor.
MERSİN VE MANİSA RADARDA
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; şirket yetkililerinin Türkiye'de arsa ve teşvik imkânlarını araştırdığını, Mersin ve Manisa şehirlerini incelediği öğrenildi.
Mersin'de resmi temaslar başlarken, Chery'nin Türkiye'deki rekor satışlarının bu yatırımı hızlandırdığı ifade edildi.
ÇİNLİ HEYETE BİLGİ VERİLDİ
Çinli Chery'nin üst düzey heyetinin, Mersin'de incelemeler yaptığı belirtiliyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da, "Çinli heyete brifing verdik, OSB'nin durumunu aktardık" dedi.
GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SAIC'in Türkiye'de yatırım yapması için, markanın Türkiye partneri Doğan Trend Otomotiv Başkanı Kağan Dağtekin ve ekibi yoğun mesai harcıyor. Son olarak, SAIC üst yönetiminden bir ekip Türkiye'yi ziyaret etti. SAIC yöneticileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Bursa'da otomotiv tedarik sanayi şirketlerini ziyaret ederek TAYSAD Başkanı Alper Saydam tarafından konuk edilip bilgilendirildi. Saydam, birden fazla Çinli firmayla görüşmelerin sürdüğünü ve fabrika yatırımı için Skywell'ın öne çıktığını, Chery ve MG'nin de adaylar arasında olduğunu belirtti.
5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Çinli otomotiv deviyle imzalar Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atılmıştı.
Yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150.000 araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5.000 kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.