Çin’li otomobil devleri rotayı Türkiye’ye kırdı! BYD’nin ardından üç markadan daha yatırım hamlesi

MERSİN VE MANİSA RADARDA Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; şirket yetkililerinin Türkiye'de arsa ve teşvik imkânlarını araştırdığını, Mersin ve Manisa şehirlerini incelediği öğrenildi.

Mersin'de resmi temaslar başlarken, Chery'nin Türkiye'deki rekor satışlarının bu yatırımı hızlandırdığı ifade edildi.

ÇİNLİ HEYETE BİLGİ VERİLDİ

Çinli Chery'nin üst düzey heyetinin, Mersin'de incelemeler yaptığı belirtiliyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da, "Çinli heyete brifing verdik, OSB'nin durumunu aktardık" dedi.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAIC'in Türkiye'de yatırım yapması için, markanın Türkiye partneri Doğan Trend Otomotiv Başkanı Kağan Dağtekin ve ekibi yoğun mesai harcıyor. Son olarak, SAIC üst yönetiminden bir ekip Türkiye'yi ziyaret etti. SAIC yöneticileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Bursa'da otomotiv tedarik sanayi şirketlerini ziyaret ederek TAYSAD Başkanı Alper Saydam tarafından konuk edilip bilgilendirildi. Saydam, birden fazla Çinli firmayla görüşmelerin sürdüğünü ve fabrika yatırımı için Skywell'ın öne çıktığını, Chery ve MG'nin de adaylar arasında olduğunu belirtti.