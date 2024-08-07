Yurtdışı alışveriş limiti ne kadar oldu? 30 Euro kaç TL, kaç para?

Türkiye'deki yurtdışı alışveriş yapmayı sevenler için önemli bir gelişme: 6 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de duyurulan ve derhal yürürlüğe giren 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapan Karar Sayısı: 8787, alışveriş limitlerinde önemli bir kısıtlamaya işaret ediyor. Bu düzenleme, özellikle yurtdışından ekonomik alışveriş yapma olanağını sık kullanan vatandaşlar için maliyetleri ve alışveriş stratejilerini etkileyebilir.
Yurtdışı Alışveriş Limiti Ne Kadar Oldu?
Yeni kararla birlikte, yurtdışından yapılan alışverişlerde uygulanan üst limit, önemli ölçüde azaltıldı. Artık yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla gönderilen ve ticari nitelik taşımayan eşyalar için uygulanan limit 30 Euro olarak belirlendi.
Bu yeni limit, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşyalarda %30, diğer ülkelerden gelen eşyalarda ise %60 gümrük vergisi uygulamasına tabi tutulacak.