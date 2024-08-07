Yurtdışı alışveriş limiti ne kadar oldu? 30 Euro kaç TL, kaç para?

Türkiye'deki yurtdışı alışveriş yapmayı sevenler için önemli bir gelişme: 6 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de duyurulan ve derhal yürürlüğe giren 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapan Karar Sayısı: 8787, alışveriş limitlerinde önemli bir kısıtlamaya işaret ediyor. Bu düzenleme, özellikle yurtdışından ekonomik alışveriş yapma olanağını sık kullanan vatandaşlar için maliyetleri ve alışveriş stratejilerini etkileyebilir.