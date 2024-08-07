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Yurtdışı alışveriş limiti ne kadar oldu? 30 Euro kaç TL, kaç para?

Resmi Gazete'de 6 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nda yapılan son değişikliklerle birlikte, yurtdışı alışveriş limitlerinde önemli bir azalma yaşandı. Karar Sayısı: 8787 ile yürürlüğe giren bu yeni düzenlemeler, özellikle uygun fiyatlı yurtdışı alışverişlerini tercih eden tüketiciler için büyük bir etki yaratıyor. Bu değişiklik, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında ve tercihlerinde yeniden düzenlemeye gitmelerini gerektirebilir.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 08:25 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 08:25
Yurtdışı alışveriş limiti ne kadar oldu? 30 Euro kaç TL, kaç para?

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Türkiye'deki yurtdışı alışveriş yapmayı sevenler için önemli bir gelişme: 6 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de duyurulan ve derhal yürürlüğe giren 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapan Karar Sayısı: 8787, alışveriş limitlerinde önemli bir kısıtlamaya işaret ediyor. Bu düzenleme, özellikle yurtdışından ekonomik alışveriş yapma olanağını sık kullanan vatandaşlar için maliyetleri ve alışveriş stratejilerini etkileyebilir.

Yurtdışı Alışveriş Limiti Ne Kadar Oldu?

Yeni kararla birlikte, yurtdışından yapılan alışverişlerde uygulanan üst limit, önemli ölçüde azaltıldı. Artık yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla gönderilen ve ticari nitelik taşımayan eşyalar için uygulanan limit 30 Euro olarak belirlendi.

Yurt dışı alışveriş limiti güncellendi

Bu yeni limit, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşyalarda %30, diğer ülkelerden gelen eşyalarda ise %60 gümrük vergisi uygulamasına tabi tutulacak.

30 Euro Ne Kadar?

Güncel döviz kurları dikkate alındığında, 30 Euro'nun Türk Lirası karşılığı yaklaşık 1.097 TL'ye denk geliyor. Bu, yurtdışından alışveriş yapmayı planlayan tüketiciler için yeni bir maliyet hesaplaması anlamına geliyor.

30 Euro'yu aşan alışverişlerde tüketicilerin ek vergi ödemesi gerekecek.

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