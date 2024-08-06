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Ziraat Bankası veriyor! Aylık 14.900 TL taksitle 2.1 milyon TL kredi müjdesi!

Türkiye'de faiz oranlarının tarihi yüksek seviyelere ulaşmasıyla birlikte vatandaşların bütçeleri üzerindeki baskı artarken, Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak kredi kampanyası, daha uygun aylık taksitlerle rahatlama vaadi veriyor. Bu kampanya, yüksek faiz oranları nedeniyle finansal zorluklar yaşayan bireyler için ekonomik bir nefes alma fırsatı sunmakta.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 08:26 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 08:26
Ziraat Bankası veriyor! Aylık 14.900 TL taksitle 2.1 milyon TL kredi müjdesi!

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Faiz oranlarının son zamanlarda kaydedilen rekor artışı, birçok vatandaşın ekonomik durumunu zorluyor. Bu zorlu dönemde, Ziraat Bankası'nın başlattığı ortak kredi kampanyası, daha düşük aylık taksit ödemeleri ile bireylerin bütçe yönetimine destek oluyor. Bankanın bu adımı, özellikle kredi yükü altındaki vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Faiz oranlarındaki rekor artışın vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ettiği bu dönemde, Ziraat Bankası önemli bir kampanya ile müşterilerine destek oluyor. Ortak kredi kampanyası sayesinde, yüksek tutarlı kredi çekmek isteyenler daha düşük aylık taksit ödemeleri yaparak ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Örneğin, 2.1 milyon TL kredi çekmek isteyen bir kişi, kampanya sayesinde aylık sadece 14.900 TL ödeme yapacak. İşte kampanyanın detayları...

Ziraat Bankası'ndan Ortak Konut Kredisi İmkânı

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik düzenlediği yeni kampanyayı duyurdu. Kampanya kapsamında, "Ortak Konut Kredimize hemen başvurun, birden çok kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlarda taksitleri kolayca ödeme imkânlarından yararlanın" sloganıyla tanıtım yapılıyor. En az 5 kişi ile ortak kredi kullanılabileceği belirtilen kampanyanın koşulları ise şu şekilde:

Düzenli geliri bulunan en az 5 kişinin bir araya gelerek konut alımları kredilendirilebilmektedir. Ortaklardan biri, birkaçı ya da tümü kredi kullanabilir.

Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına göre belirlenmektedir.

Kredinin konusunu oluşturan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görüldüğünde ek teminat talep edilebilir.

Banka, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünlerini de sunmaktadır.

Ziraat Bankası Kredi Hesaplama: 2.1 Milyon Liranın Aylık Taksit Ödemesi Ne Kadar?

Ziraat Bankası ortak kredi paketi ile en az 2 kişi vurgusu yapılırken, üst sınır ise açık bırakılmıştır. Daha düşük taksit ödemek için bir araya gelen 5 kişi, 120 ay vadeli 2.1 milyon TL konut kredisi paketinde, normalde 74.504,44 TL olan aylık ödemeyi bölüşecekleri için kişi başına düşen tutar 14.900 TL'ye gerilemiş olacak. Bu sayede hem kredi onayı almak hem de kredi borcunu ödemek kolaylaşacak.

Ortak Kredi Kampanyasından Yararlanmak İçin Hemen Başvurun

Faiz oranlarındaki yükselişin etkilerini azaltmak ve bütçenizi korumak için Ziraat Bankası'nın ortak kredi kampanyasından yararlanmak büyük bir fırsat sunuyor. Düzenli geliri olan kişiler, bankanın sunduğu bu imkândan yararlanarak hem kredi çekme süreçlerini kolaylaştırabilir hem de aylık ödeme tutarlarını daha yönetilebilir seviyelere çekebilirler.

Ziraat Bankası Ortak Kredi Kampanyası ile Hayalinizdeki Eve Daha Kolay Ulaşın

Ziraat Bankası'nın ortak kredi kampanyası, hayalinizdeki eve sahip olmayı daha ulaşılabilir kılıyor. Özellikle yüksek faiz oranlarının bütçeleri zorladığı bu dönemde, birden fazla kişinin gelir beyanı ile daha büyük kredi tutarlarına erişim sağlanması, konut sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Ziraat Bankası'nın ortak kredi kampanyası, ekonomik zorluklara rağmen vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Bir araya gelerek daha düşük taksitlerle yüksek tutarlı kredi çekmek isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu kampanya, faiz oranlarındaki yükselişin etkilerini hafifletiyor. Hayalinizdeki eve sahip olmak için Ziraat Bankası'nın sunduğu bu avantajdan yararlanarak hemen başvurun.

Ortak konut kredisi nedir?

Ortak konut kredisi, en az iki kişinin bir araya gelerek gelir beyanında bulunmasıyla alınan ve yüksek tutarlı kredilerde daha düşük taksit ödeme imkânı sunan bir kredi türüdür.

Ortak kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ortak kredi başvurusu yapmak için Ziraat Bankası şubelerine başvurabilir veya bankanın internet sitesi üzerinden gerekli belgeleri tamamlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ortak kredi kullanmanın avantajları nelerdir?

Ortak kredi kullanmanın avantajları arasında daha yüksek kredi tutarlarına erişim, daha düşük aylık taksit ödemeleri ve kredi onay sürecinin kolaylaşması yer alır.

Ortak kredi kampanyası kimler için uygundur?

Düzenli geliri olan ve en az iki kişi bir araya gelerek kredi çekmek isteyen herkes ortak kredi kampanyasından yararlanabilir.

Ortak kredi kampanyasında vade süresi ne kadar?

Ortak kredi kampanyasında vade süresi 120 aya kadar uzatılabilir, bu sayede aylık ödeme tutarları daha düşük seviyelere çekilebilir.

Ziraat Bankası'nın diğer kredi kampanyaları nelerdir?

Ziraat Bankası'nın diğer kredi kampanyaları arasında bireysel ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve işletme kredileri gibi çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Detaylı bilgi için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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