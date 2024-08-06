Ziraat Bankası veriyor! Aylık 14.900 TL taksitle 2.1 milyon TL kredi müjdesi!

Ziraat Bankası'nın ortak kredi kampanyası , ekonomik zorluklara rağmen vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Bir araya gelerek daha düşük taksitlerle yüksek tutarlı kredi çekmek isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu kampanya, faiz oranlarındaki yükselişin etkilerini hafifletiyor. Hayalinizdeki eve sahip olmak için Ziraat Bankası 'nın sunduğu bu avantajdan yararlanarak hemen başvurun.

Ortak konut kredisi nedir?

Ortak konut kredisi, en az iki kişinin bir araya gelerek gelir beyanında bulunmasıyla alınan ve yüksek tutarlı kredilerde daha düşük taksit ödeme imkânı sunan bir kredi türüdür.

Ortak kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ortak kredi başvurusu yapmak için Ziraat Bankası şubelerine başvurabilir veya bankanın internet sitesi üzerinden gerekli belgeleri tamamlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.