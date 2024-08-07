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Ticaret Bakanı Ömer Bolat müjdeyi verdi! İhracatçılara 5 milyar TL'lik ek destek

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 15:50 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 16:05
Ticaret Bakanı Ömer Bolat müjdeyi verdi! İhracatçılara 5 milyar TL’lik ek destek

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İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 6'ncısı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından organize edilen fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin kaliteli ve geniş ürün çeşitliliği ile esnek ve hızlı üretim kapasitesinin, rekabet avantajı sağlayarak küresel pazarda kendisini öne çıkardığını söyledi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLATTİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

"İLAVE BÜTÇE TALEBİNDE BULUNDUK"

Bakan Bolat, bütçelerinin yüzde 60'ını ihracat desteklerine ayırdıklarını, ayrılan bütçeyi daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep edildiğini dile getirerek "İnşallah onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz." dedi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT İSTANBUL FUAR MERKEZİ'NDETİCARET BAKANI ÖMER BOLAT İSTANBUL FUAR MERKEZİ'NDE

"DIŞ TİCARET AÇIĞI 110 MİLYAR DOLARDAN 106 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Bolat, geçen yılı ihracatta 255,4 milyar dolar mal, 101,2 milyar dolar hizmet ihracatıyla kapattıklarını, dış ticaret açığını 110 milyar dolardan 106 milyar dolara düşürdüklerini anımsattı.

"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 13 BİN 110 DOLARA YÜKSELDİ"

Bolat, geçen yıl Türkiye'nin 1 trilyon 118 milyar dolarlık milli gelire ulaştığını ve kişi başına düşen milli gelirin 13 bin 110 dolara yükseldiğini hatırlatarak, "Bu yıl da göstergeler olumlu ilerliyor. İlk çeyrek itibarıyla milli gelirimizin toplamının 1 trilyon 159 milyar dolara yükseldiğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Yüzde 5,7 büyüme oranıyla Türkiye, dünya çapında önde gelen ülkelerden oldu. Bu 5,7 büyümenin 1,6'sını siz kıymetli ihracatçılar sağladınız." diye konuştu.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLATTİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

İHRACATTA YENİ REKOR TEMMUZDA GELDİ

Bakan Bolat, ihracatın bu yıl iyi yolda ilerlediğini belirterek, yıl sonu için 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ortaya koyduklarını, temmuz itibarıyla son 12 aylık ihracatın 261,5 milyar dolar rakamına ulaştığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

"HİZMETLER İHRACATI ARTTI"
Hizmetler ihracatında da yıllık 106,5 milyar dolara yükseldiklerini dile getiren Bolat, "Demek ki hedeflerimizi gerçekleştirmeye biraz daha gayret, mücadele gerekiyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak, hükümetimiz olarak her daim yanınızdayız." şeklinde konuştu.

Bolat, yılın 7 ayında mal ihracatının 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 150 milyar dolara, hizmet ihracatının ise yüzde 9 yükselişle 55 milyar dolara yaklaştığını kaydederek, hedefi gerçekleştirmek için ihracatçılardan daha fazla gayret göstermelerini istedi.

"İHRACATÇILARIMIZIN BAŞARILI OLMASI İÇİN BÜTÇE İMKANLARIMIZI SONUNA KADAR ZORLUYORUZ"
Ticaret Bakanı Bolat, ihracat hedeflerine giden yolda Bakanlık olarak tüm bütçe, teşkilat ve mevzuat ile ihracatçıların yanında olacaklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yılbaşında bütçemiz 38 milyar liraydı. Bütçemizin yüzde 60'ını ihracat desteklerine ayırmıştık. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum ki size ayırdığımız bütçeyi daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. İnşallah onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz. Sene içerisinde ihracatçılarımıza bir yılda yurt dışında 5 fuara katılma desteği verirken, yüzde 50'ye kadar, şimdi fuar sayısını 10'a çıkardık. Hedef ülkelerde yüzde 70 destek veriyoruz, hedef sektörlerde bu yüzde 75'e çıkıyor. Dolayısıyla IFCO da dahil bütün uluslararası fuarlarda ihracatçılarımızın başarılı olması için bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT'TAN İHRACATÇILARA MÜJDETİCARET BAKANI ÖMER BOLAT'TAN İHRACATÇILARA MÜJDE

"IFCO, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK VE EN İYİ MODA FUARI HALİNE GELDİ"
IFCO'nun Avrupa'nın en büyük ve en iyi moda fuarı haline geldiğini kaydeden Bolat, tekstil, kumaşta, halı, iplik, halı, gıda, inşaat, mobilya, altın ve mücevherat, seramik ve enerji fuarları gibi organizasyonların artık dünya çapında takip edildiğini kaydetti.

Bolat, IFCO'ya 3 binden fazla yurt dışından ziyaretçi ve katılımcı geldiğini ifade ederek, katılımcıların etkinlikten memnun ve bol siparişle ayrılacağına inandıklarını bildirdi.

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