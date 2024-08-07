Ticaret Bakanı Ömer Bolat müjdeyi verdi! İhracatçılara 5 milyar TL’lik ek destek

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 6'ncısı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından organize edilen fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin kaliteli ve geniş ürün çeşitliliği ile esnek ve hızlı üretim kapasitesinin, rekabet avantajı sağlayarak küresel pazarda kendisini öne çıkardığını söyledi.
TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT
"İLAVE BÜTÇE TALEBİNDE BULUNDUK"
Bakan Bolat, bütçelerinin yüzde 60'ını ihracat desteklerine ayırdıklarını, ayrılan bütçeyi daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep edildiğini dile getirerek "İnşallah onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz." dedi.
TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT İSTANBUL FUAR MERKEZİ'NDE
"DIŞ TİCARET AÇIĞI 110 MİLYAR DOLARDAN 106 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"
Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Bolat, geçen yılı ihracatta 255,4 milyar dolar mal, 101,2 milyar dolar hizmet ihracatıyla kapattıklarını, dış ticaret açığını 110 milyar dolardan 106 milyar dolara düşürdüklerini anımsattı.
"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 13 BİN 110 DOLARA YÜKSELDİ"
Bolat, geçen yıl Türkiye'nin 1 trilyon 118 milyar dolarlık milli gelire ulaştığını ve kişi başına düşen milli gelirin 13 bin 110 dolara yükseldiğini hatırlatarak, "Bu yıl da göstergeler olumlu ilerliyor. İlk çeyrek itibarıyla milli gelirimizin toplamının 1 trilyon 159 milyar dolara yükseldiğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Yüzde 5,7 büyüme oranıyla Türkiye, dünya çapında önde gelen ülkelerden oldu. Bu 5,7 büyümenin 1,6'sını siz kıymetli ihracatçılar sağladınız." diye konuştu.