Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli açıklama: 2,5 milyar dolarlık finansman gelecek! Çok kazanıp az vergi verenlere uyarı: Maliye kapınızı çalacak

Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
KÜRESEL PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİK TÜRKİYE'YE NASIL YANSIR?
Küresel piyasalardaki hareketlenmeyi yorumlayan Şimşek, "Küresel piyasalardaki çalkantı geçici bir panik atağa benziyor. Merkez üssü Japonya ama yansımaları global. Tetikleyen ABD'nin yumuşak inişi başaramaması ve resesyona girmesi riski. Ancak verilere göre bu panik durulmuş gibi. Ama ABD'deki veriler daha düşük büyümeyi destekleyici mahiyette devam ederse bu düzeltme önünde sonunda olabilir. Fed'in bir şeyler yapma ihtimali yüksek.Hikâyesi olan ülkeler, genelde bu tür olumsuz koşullarda bile nispeten az etkilenebilirler. Yabancı pozisyonunun çok yüksek olmaması, hikâyemizin olması, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş olumlu yansıyacak. Küresel finansal koşulların gevşemesi ve lehimize olması gibi faktörler bu çalkantıları Türkiye'ye yansımasını sınırlar." dedi.
Konuşmasında ekonomi programıyla uyumlu projelere finansman sağlanması için ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla koordineli çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamayı sürdürdüklerini belirtti.
Şimşek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor." diye konuştu.
2,9 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN
Projelerin desteklenmesi adına bu yıl yaklaşık 2,9 milyar dolar tutarında uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağladıkları bilgisini veren Şimşek, "Bu finansman, öncelikle deprem sonrası ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor." ifadesini kullandı.
Şimşek, sürdürülebilirliği ön planda tutarak, ihracatçıların yeşil dönüşümünü destekleyen, reel sektörün güçlenmesine destek veren, uzun vadede iklim değişikliği ve yeşil ekonomiye geçiş ile uyumlu projelerin finansmanını sağladıklarını anlattı.
Gelecek dönemde onaylanacak ve imza aşamasındaki projelere de değinen Şimşek, şöyle devam etti:
"Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından onaylanan yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında 4 proje imzalanmak üzere. Bu kaynakla taşkın ve kuraklıkla ilgili tedbirlerin alınması, kamu binalarının enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yatırımların yapılması, deprem bölgesinde küçük sanayi sitelerinin yeniden inşa edilmesi ve finansman imkanlarının artırılarak kadınların ve gençlerin ekonominin yeşil sektörlerinin yarattığı işlere erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor."
DEPREM BÖLGESİ DESTEKLERİ NE DURUMDA?
Şimşek, İslam Kalkınma Bankasından ihracatçıların yeşil dönüşümlerinin, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşundan depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için ihracat ve kalkınma bankaları aracılığıyla toplam 250 milyon dolar tutarındaki kaynağın sağlanmasına ilişkin çalışmalarda imza aşamasında olduklarını belirtti.
2,5 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMANDA SON AŞAMA
Bunun yanı sıra Asya Altyapı Yatırım Bankasından deprem bölgesindeki kara yollarının iyileştirilmesine yönelik 200 milyon dolar, İslam Kalkınma Bankasından yine bölgedeki okulların desteklenmesine yönelik 165 milyon dolar sağlanması çalışmalarında sona gelindiğine işaret eden Şimşek, bu kapsamda Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını bildirdi.
Şimşek, birçok uluslararası kuruluşun destekleyeceği Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü de aktararak, şunları kaydetti:
"Reel sektörümüzü güçlendirecek, kalkınma odaklı altyapı yatırımlarının finansmanını desteklerken yeşil dönüşüm kapsamında sürdürülebilirliği önceleyen projelerin finansmanına yönelik uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimiz devam edecektir. Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir."
Enflasyonu düşürmede çok kararlıyız diyen Şimşek, "Enflasyonda piyasa beklentisi önümüzdeki 12 ay için yüzde 30 civarı, 24 ay için yüzde 19 civarı. Biz hedeflerimize yakınlaştıkça beklentilerin de yakınsayacağını umuyoruz. Enflasyonu düşürmede çok kararlıyız. Milletimizin şu anda karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz, 2025'te ilk rahatlamayı göreceğiz, 2025 dezenflasyon yılı olacak ve dolayısıyla milletimiz sonuçlarını görecek, çektiğimiz sıkıntılara değecek. Hep söyledik, 'zorlu geçecek' dedik, dezenflasyon kolay değil, zaman alıyor. Biz gerçekten güçlü, tutarlı bir program ortaya koyduk." şeklinde ifadelere yer verdi.
"AFFETME GİBİ BİR DURUM YOK"
Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Şimşek, büyük mükellefleri affetme diye bir durumun olmadığını anlatan Bakan Şimşek, şöyle konuştu:
"Büyük mükellefler konusunda zaten denetimler önceliklendiriliyor. Denetim kapasitesinin tahsisinde uzman ekipler yönlendiriliyor. Biz zaten risk analizi yapıyoruz. Muhalefet eleştirdi ama biz zaten yüzde 27'sini inceliyoruz."
"MALİYE KAPINIZI ÇALACAK"
Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında denetimler artarak devam edecek şeklinde konuşan Şimşek, "Çok kazanandan, kayıt dışı olandan, vergi almak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Onları buradan uyarıyorum. Sürekli sahada olacağız. Üst düzey yöneticilerime 'Sizinle Maliye kampüsünde karşılaşmak istemiyorum. Sahadaki ekiplerin başında sahada olacaksınız' diyorum. Çok kazananlar mutlaka Maliye kapınızı çalacak." dedi.
İKİ KADEME NOT ARTIMI TARİHTE İLK
MOODY'S tarihinde ilk kez iki kademe yükseltti diyen Şimşek, "2021 yılı içinde dünyanın önde gelen üç ayrı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Standard and Poors, Moody's'te kredi notu artan tek ülke Türkiye'dir. Yatırım yapılabilir ülke statüsü zaman alır. Kararlı şekilde bu programı uygulayacağımız ve sonuç alacağımız 4 yılımız var." ifadelerine yer verdi.
YAPAY ZEKÂ DENETLEYECEK
Şimşek konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:
Kayıt dışılıkla ekibi güçlendireceğiz, teknolojiyi kullanacağız. Geçen hafta yapay zekâ vergi müfettişliği konusunda sunum yapıldı. Şu anda biz mükelleflerin yüzde 2'sini denetliyoruz, tamamını denetlemek istiyoruz. Bizim yapay zekâ müfettişlerimiz de bütün mükellefleri denetleyecek.