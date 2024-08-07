Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli açıklama: 2,5 milyar dolarlık finansman gelecek! Çok kazanıp az vergi verenlere uyarı: Maliye kapınızı çalacak

2,5 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMANDA SON AŞAMA Bunun yanı sıra Asya Altyapı Yatırım Bankasından deprem bölgesindeki kara yollarının iyileştirilmesine yönelik 200 milyon dolar, İslam Kalkınma Bankasından yine bölgedeki okulların desteklenmesine yönelik 165 milyon dolar sağlanması çalışmalarında sona gelindiğine işaret eden Şimşek, bu kapsamda Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını bildirdi. Şimşek, birçok uluslararası kuruluşun destekleyeceği Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü de aktararak, şunları kaydetti: "Reel sektörümüzü güçlendirecek, kalkınma odaklı altyapı yatırımlarının finansmanını desteklerken yeşil dönüşüm kapsamında sürdürülebilirliği önceleyen projelerin finansmanına yönelik uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimiz devam edecektir. Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir."

DEPREM BÖLGESİ DESTEKLERİ NE DURUMDA? Şimşek, İslam Kalkınma Bankasından ihracatçıların yeşil dönüşümlerinin, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşundan depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için ihracat ve kalkınma bankaları aracılığıyla toplam 250 milyon dolar tutarındaki kaynağın sağlanmasına ilişkin çalışmalarda imza aşamasında olduklarını belirtti.

Enflasyonu düşürmede çok kararlıyız diyen Şimşek, "Enflasyonda piyasa beklentisi önümüzdeki 12 ay için yüzde 30 civarı, 24 ay için yüzde 19 civarı. Biz hedeflerimize yakınlaştıkça beklentilerin de yakınsayacağını umuyoruz. Enflasyonu düşürmede çok kararlıyız. Milletimizin şu anda karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz, 2025'te ilk rahatlamayı göreceğiz, 2025 dezenflasyon yılı olacak ve dolayısıyla milletimiz sonuçlarını görecek, çektiğimiz sıkıntılara değecek. Hep söyledik, 'zorlu geçecek' dedik, dezenflasyon kolay değil, zaman alıyor. Biz gerçekten güçlü, tutarlı bir program ortaya koyduk." şeklinde ifadelere yer verdi. "AFFETME GİBİ BİR DURUM YOK" Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Şimşek, büyük mükellefleri affetme diye bir durumun olmadığını anlatan Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

"Büyük mükellefler konusunda zaten denetimler önceliklendiriliyor. Denetim kapasitesinin tahsisinde uzman ekipler yönlendiriliyor. Biz zaten risk analizi yapıyoruz. Muhalefet eleştirdi ama biz zaten yüzde 27'sini inceliyoruz."



"MALİYE KAPINIZI ÇALACAK"

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında denetimler artarak devam edecek şeklinde konuşan Şimşek, "Çok kazanandan, kayıt dışı olandan, vergi almak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Onları buradan uyarıyorum. Sürekli sahada olacağız. Üst düzey yöneticilerime 'Sizinle Maliye kampüsünde karşılaşmak istemiyorum. Sahadaki ekiplerin başında sahada olacaksınız' diyorum. Çok kazananlar mutlaka Maliye kapınızı çalacak." dedi.



İKİ KADEME NOT ARTIMI TARİHTE İLK

MOODY'S tarihinde ilk kez iki kademe yükseltti diyen Şimşek, "2021 yılı içinde dünyanın önde gelen üç ayrı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Standard and Poors, Moody's'te kredi notu artan tek ülke Türkiye'dir. Yatırım yapılabilir ülke statüsü zaman alır. Kararlı şekilde bu programı uygulayacağımız ve sonuç alacağımız 4 yılımız var." ifadelerine yer verdi.





YAPAY ZEKÂ DENETLEYECEK

Şimşek konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:



Kayıt dışılıkla ekibi güçlendireceğiz, teknolojiyi kullanacağız. Geçen hafta yapay zekâ vergi müfettişliği konusunda sunum yapıldı. Şu anda biz mükelleflerin yüzde 2'sini denetliyoruz, tamamını denetlemek istiyoruz. Bizim yapay zekâ müfettişlerimiz de bütün mükellefleri denetleyecek.