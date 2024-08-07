Piyasalar denge arıyor!

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle hafta başı görülen tarihi satış baskısının ardından dün denge arayışına girdi. Toparlanma Borsa İstanbul'a da yansıdı. Endeks pazartesi günü yaşadığı kayıpların ardından dün güne yüzde 2.7 yükselişle başladı. Ancak kapanışa doğru tekrardan satışlar geldi.

Önceki gün BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i ve 7'yi aşması sonucu 2 kere endekse bağlı devre kesici devreye girmişti. ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün küresel piyasalarda satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından piyasalarda dün risk iştahının arttığı görüldü. Dün artan resesyon endişeleriyle tarihi düşüş yaşayan Asya piyasalarında ise bugün Japon pay piyasaları öncülüğünde yükseliş eğilimi öne çıkarken, yaşanan kayıpların bir kısmı telafi edildi.