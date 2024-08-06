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Merkez Bankası verileri açıkladı! Türk Lirası reel anlamda 3 yılın zirvesinde

Merkez Bankası'ndan açıklanan verilere göre, Türk Lirası reel anlamda Mart 2021'den bu yana en değerli seviyesine yükseldi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 15:47 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 15:48
Merkez Bankası verileri açıkladı! Türk Lirası reel anlamda 3 yılın zirvesinde

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,91 puan yükselişle 62,90 oldu.

Endeks, Haziran 2024'te 61,99 düzeyindeydi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,29 puan artışla 94,40'dan 94,69'a yükseldi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,14 puan artarken, söz konusu değişim yaklaşık son 5 yılın en güçlü yıllık değerlenmesine karşılık geliyor.

Türk lirasının reel değeri böylece Mart 2021'den bu yana en değerli seviyesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında da yıllık 12,97 puan arttı.

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