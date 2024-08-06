Merkez Bankası verileri açıkladı! Türk Lirası reel anlamda 3 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,91 puan yükselişle 62,90 oldu.