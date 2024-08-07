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Maliye çok kazananın peşinde

Bakan Mehmet Şimşek, ”Özellikle çok kazananlar, Maliye mutlaka kapınızı çalacak. En büyük önceliğimiz enflasyonu aşağı çekip, dar gelirli kesimleri enflasyon sıkıntısından kurtarmak dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024
Maliye çok kazananın peşinde

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerini değiştirmeyi düşünmediklerini belirtti. A Haber ve A Para ortak yayınına katılan Şimşek, enflasyondaki gidişatın öngörüleriyle uyumlu olduğunu ve yılı yüzde 40 civarı bir enflasyonla kapatmayı beklediklerini ifade etti. Şimşek, "En büyük önceliğimiz, enflasyonu aşağı çekip, toplumun bütün kesimlerini bu enflasyon sıkıntısından kurtarmak. Dolayısıyla o konuda geri adım atmayacağız" dedi.

MÜFETTİŞLER SAHADA
Şimşek, yapılan denetimlerin her sektörde artarak devam edeceğini belirterek, "Bizim kayıt dışılıkla mücadele dışında hiçbir seçeneğimiz yok, açık konuşayım. Çünkü vergi oranlarında birçok alanda sınırdayız. Artık vergi oranlarındaki artıştan çok kayıt dışılıkla mücadele dozunu artıracağız. Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin sürekli sahada olacağını vurgulayan Şimşek, hedefin vergide adalet ve etkinlik olduğunu söyledi. Kayıt dışılıkla mücadeleye verdikleri öneme dikkati çeken Şimşek, şu değerlendirmede bulundu: "Kayıt dışı bizim şu anda en büyük tutkuyla takip ettiğimiz, üzerine gideceğimiz konu. Çünkü bizim bu bütçeyi düzeltmemiz lazım.

EYT YÜKÜ FAZLA
EYT'nin getirdiği çok kalıcı devasa büyük yük var. Gelecek sene EYT'nin yeni girişlerle birlikte finansman maliyeti dahil etkisi neredeyse 1,2 trilyon lira olacak, bu sene 740 milyar lira. Bu olmuş bitmiş, artık geriye bakmanın bir manası yok ancak kayıt dışıyla mücadele ederek biz bunu telafi etmek istiyoruz." Şimşek, gelecek dönemde kayıt dışılıkla mücadelenin dozunu artıracaklarını ifade ederek, "Sektör zikretmem yanlış yerlere çekilir. Bütün sektörler ama özellikle kayıt dışı sektörler, çok kazananlar, Maliye mutlaka kapınızı çalacak." dedi.

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