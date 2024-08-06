Tarih belli oldu: Türkiye Aile Destek Programında, yeni dönemin ilk ödemeleri ne zaman yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uzatıldığını açıkladığı Türkiye Aile Destek Programı'nda ilk dönemin ödemeleri için tarih belli oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık binasında, gazetecilerin Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin sorularını yanıtladı.
AİLE DESTEK PROGRAMINDA İLK ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
Tüm sosyal politika uygulamalarını hak temelli ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir anlayışla sürdürdüklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
"Küresel salgın döneminde başlattığımız Türkiye Aile Destek Programı ile ülkemizde birçok aileye maddi destek sağladık. 2022 yılında başlattığımız programın son ödemesini haziran ayında hak sahiplerine teslim etmiştik. İlk aşamada 12 aylık bir programdı. Bu programımızın en ilgi çekici yanı şu, memurlar hariç, emekliler, dul, yetim ve mevsimlik işçiler de bu programdan faydalanabiliyor. Kapsayıcılığı dolayısıyla ilgi çekiyor. Geçtiğimiz yıl programı 12 ay daha uzatmıştık."
HER AY 3 MİLYONDAN FAZLA HANEYE ÖDEMELER DEVAM EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılının sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, şu bilgileri verdi: