Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından bugün Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da toplanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından bugün Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da toplanması bekleniyor.
NETANYAHU'YA KARŞI İZLENECEK YOL HARİTASI
2024 yılının 10'ncu Kabine toplantısının ana gündemi, İsrail'in Filistin'de aylardır sürdürdüğü soykırım ve işgal. Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.
FİLİSTİNLİLERE ACİL İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASI
Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar masaya yatırılacak.
TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK
Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak.
Ayrıca Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.
ENFLASYON MASADA
Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.
INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ DE GÖRÜŞÜLECEK
Sosyal medya platformu Instagram'a geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor.