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Orta Boy Valiz 649 TL, Epilasyon Cihazı 499 TL, Pompalı Termos 299 TL... 5-8 AĞUSTOS A101 aktüel ürünler indirimi listesi!

A101, bu hafta da müşterilerini memnun edecek indirimlerle dolu aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Sebze ve meyveden şarküteri ürünlerine, tavuktan deterjana, çaydan şampuana kadar geniş bir yelpazede yüzlerce üründe indirim yapan A101, hem zincir market şubelerinde hem de online sipariş alarak hizmet vermeye devam ediyor. İşte A101 aktüel indirimli ürünler kataloğunda öne çıkanlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 09:13 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 09:13
Orta Boy Valiz 649 TL, Epilasyon Cihazı 499 TL, Pompalı Termos 299 TL... 5-8 AĞUSTOS A101 aktüel ürünler indirimi listesi!

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A101, aktüel ürünler kataloğundaki bu indirimlerle müşterilerine uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunuyor. Siz de 5-8 AĞUSTOS 2024 tarihli bu fırsatlardan yararlanmak için en yakın A101 şubesine uğrayabilirsiniz.

A101 8 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU

Toshiba 55" 4K Android TV - 13.999 TL

Philips 50" TV - 18.999 TL

Toshiba 43" 4K UHD Android TV - 10.499 TL

Philips 32" HD Smart TV - 8.999 TL

Masa Takımı - 5.250 TL

Roboom Orta Boy Valiz - 649 TL

GoSmart Bluetooth Kulaklık - 239 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi - 9.999 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı - 18.999 TL

REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu - 5.999 TL

Onvo Airfryer 9L - 2.599 TL

English Home Multi Blender Seti - 1.599 TL

English Home Çay Makinesi - 1.899 TL

Pierre Cardin Epilasyon Cihazı - 499 TL

Pierre Cardin Sporcu Masaj Aleti - 599 TL

QU 800 P Şarjlı Damacana Su Pompası - 109 TL

Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü - 479 TL

Revolt RC3 Neo 125CC Benzinli Motosiklet - 41.990 TL

Piranha Araç İçi Şişme Yatak - 899 TL

Oto Evcil Hayvan Örtüsü - 219 TL

Oto Araç Güneşlik Brandası - 299 TL

Piranha Dijital Hava Kompresörü - 579 TL

Piranha Araç İçi 220 V Dönüştürücü - 599 TL

English Home Yemek Takımı 16 Parça - 999 TL

Pompalı Termos - 299 TL

Pirge Profi Bloklu Bıçak Seti - 2.499 TL

Brita Aluna Cool Calendar Filtreli Sürahi - 329 TL

Paşabahçe Salata Kasesi - 85 TL

LAV Başucu Sürahisi - 85 TL

Pratik Basmalı Rende - 149 TL

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