Hava kargo taşımacılığına Türk eli! Turkish Cargo’dan tarihi başarı... 2033’te hedef 10 milyar dolar

Dünyanın en çok ülkesine uçan, yıllık bazda en fazla büyüyen hava kargo firması unvanlarına sahip şirket 2033 yılında sektörün en büyüğü olmayı hedefliyor.

Türk Hava Yolları 'nın ( THY ) hava kargo markası Turkish Cargo , hava kargo taşımacılığında Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak 2023 Ağustos ayından bu yana ilk üç hava kargo taşıyıcısından biri haline geldi.

Dünyanın en çok ülkesine uçan, yıllık bazda en fazla büyüyen hava kargo firması unvanlarına sahip şirket 2033 yılında sektörün en büyüğü olmayı hedefliyor THY Genel Müdür Yardımcısı (Kargo) Ali Türk, AA muhabirine, son yıllarda küresel ekonominin ve özellikle lojistik sektörünün Kovid-19 ile başlayıp Ukrayna-Rusya ve Filistin-İsrail çatışmalarıyla devam eden çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını söyledi. Türk, "Bu zorlu koşullara rağmen Turkish Cargo olarak üstün bir performans gösterdik. Salgın döneminde yolcu uçaklarıyla 7 binden fazla kargo seferi icra ederek kapasite darboğazının üstesinden geldik. Yine bu dönemde oluşturulan medikal koridor ile 400'den fazla destinasyona sağlık taşıması yaptık. Toparlanma döneminde ise sektör üstü bir büyüme sağladık. Kısaca karşılaştığımız tüm krizlere çevik yapımız sayesinde etkili çözümler üreterek yükselen bir ivme yakaladık. THY'nin 90 yıllık deneyimi ve dayanıklı yapımız da bu zor dönemlerdeki istikrarlı yükselişimizi hep destekledi ve bizi dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri haline getirdi." diye konuştu.

Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun



Turkish Cargo'nun başarısını tek bir nedene bağlayarak açıklamanın doğru olmayacağının altını çizen Türk, bugün gelinen noktada hem iç hem de dış faktörlerin ortak bir etkisi olduğunu kaydetti.

Başarılarının çeşitli fırsatların birleşiminden ve bu fırsatları değerlendirme yeteneklerinden geldiğine vurgu yapan Türk, hacim, gelir ve hizmet kalitesi açısından 2033'e kadar sektörde öncü olmayı hedeflediklerini dile getirdi.



DÜNYANIN EN ÇOK ÜLKESİNE UÇAN HAVA KARGO MARKASI

Ali Türk, 2023'ü küresel hava kargo sektöründe yüzde 5,2 pazar payı ile dördüncü sırada tamamladıklarını aktararak, 2023 Ağustos itibarıyla önde gelen hava kargo taşıyıcıları arasında üçüncü sıraya yükseldiklerini ifade etti.

Türk, "2024'te de bu konumumuzu muhafaza ediyoruz. Bu yılın ilk yarısında küresel pazar payımızı (FTK) yüzde 5,8'e çıkardık ve mayısta yüzde 6 ile Turkish Cargo tarihinin en yüksek pazar payına ulaştık. Bu, basit bir hesapla her 20 hava kargodan birini taşıdığımız anlamına geliyor. Güçlü altyapımız, operasyonel yeteneklerimiz, geniş uçuş ağımız ve dünyanın en gelişmiş kargo tesislerinden biri olan SMARTIST ile küresel rekabette en üst düzey oyunculardan biriyiz." dedi.